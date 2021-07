Πιερρακάκης: Έτσι θα λειτουργεί η εφαρμογή Covid Free GR για τον έλεγχο των πιστοποιητικών

Την εφαρμογή, «Covid Free GR», με την οποία θα ελέγχεται η εγκυρότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης για την πρόσβαση των πολιτών σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, που θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά και των πιστοποιητικών αρνητικού rapid ή pcr τεστ για τους υπαίθριους μικτούς χώρους, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ενημέρωση του υπουργείου Υγείας

Όπως είπε, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από σήμερα για κινητά τηλέφωνα και tablet με λογισμικό iOS ή Android.

Η «Covid Free GR» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των ευρωπαϊκών ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID καθώς και των ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr.

Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο Google Play.

Ο έλεγχος εμβολιασμού του πελάτη θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής που θα έχει στη διάθεση του ο ιδιοκτήτης του χώρου, στην οποία θα σκανάρει το QR Code του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Όσοι έχουν ολοκληρώσει και τις δυο δόσεις του εμβολίου, από την επόμενη κιόλας μέρα έχουν πρόσβαση στο πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο μπορούν να λάβουν είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Το έγγραφο περιέχει μόνο τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του πολίτη, ενώ διαθέτει τρεις δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο: QR code, μοναδικό κωδικό και ψηφιακή σφραγίδα.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε δε ότι η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο: σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID

Κίτρινο: σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)

Κόκκινο: σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό



Σε ό,τι αφορά στην ισχύ των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού: Ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης

Νόσησης: Ισχύει έως και 6 μήνες μετά

Rapid test: Ισχύει 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος)

PCR test: Ισχύει 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/pierrakakis-etsi-tha-leitourgei-i-efarmogi-covid-free-gr-gia-elegxo-pistopoiitikon

