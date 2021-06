Περισσότεροι από 45 ομιλητές στο Thessaloniki Future Thinking Dialogues

Τη δυναμική που έχουν οι τοπικές κοινωνίες ως προς την διαμόρφωση νέας αναπτυξιακής προοπτικής για την Ελλάδα, με οδηγούς την τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο ταλέντο, φιλοδοξεί να αναδείξει το υβριδικό συνέδριο, με τίτλο «Thessaloniki Future Thinking Dialogues» (TFTD), που διοργανώνει σήμερα και αύριο, 1 και 2 Ιουνίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Προσωπικότητες από την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και πολιτική κοινότητα, μεταξύ των οποίων ο Merin Rajadurai, σύμβουλος επιστήμης και τεχνολογίας στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, o Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Geoffrey R. Pyatt και η Julie Wagner, πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου για τις Περιοχές Καινοτομίας, περιλαμβάνονται μεταξύ των περίπου 45 ομιλητών στο «Thessaloniki Future Thinking Dialogues».

Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη έχει μπει στον «χάρτη» των επενδυτικών κινήσεων οικονομικών κολοσσών, με ισχυρό προφίλ καινοτομίας, όπως οι Deloitte, Cisco και Pfizer, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται σταδιακά οι προϋποθέσεις για να διεκδικήσει μια θέση μεταξύ των «ορατών» περιοχών καινοτομίας (innovation districts) στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις αυτές συνεισφέρουν ήδη στην προσπάθεια για τη μετατροπή του «brain drain» σε «brain gain», προσελκύοντας εκ νέου στην πόλη επιστήμονες που τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και πλέον βλέπουν προοπτική για την επιστροφή τους, λόγω της ύπαρξης θέσεων εργασίας που ταιριάζουν στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Για παράδειγμα, το Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας της Deloitte (Deloitte Alexander Competence Center), που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη ως ένα πανευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, απασχολεί ήδη 450 νέα εξειδικευμένα στελέχη, με προοπτική διπλασιασμού τους την επόμενη διετία.

Οι δε αντίστοιχες επενδύσεις της Pfizer, με τα δύο ψηφιακά κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας, που ήδη απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, και της Cisco με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων, δημιουργούν μια δυναμική συνολικού μετασχηματισμού της πόλης.

Συνολικά, η Θεσσαλονίκη έχει εξελιχθεί σε ένα οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας, το οποίο έχει γίνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για μεγάλες και σημαντικές επιχειρήσεις και αποτελεί το σημείο αναφοράς του διαλόγου που θα εξελιχθεί στο πλαίσιο των Future Thinking Dialogues, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ένας θεσμός εν τη γενέσει

Την επιθυμία του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου να αποτελέσει θεσμό το «Thessaloniki Future Thinking Dialogues (TFTD)» επισημαίνει ο πρόεδρός του, Νικόλαος Μπακατσέλος. Προσθέτει ότι, στο πλαίσιο του TFTD, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, «οι οποίες θα υπογραμμίσουν την πρόθεση του επιμελητηρίου να δώσει το στίγμα του στις νέες προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην κοινωνία και την οικονομία μας».

Ένας νέος θεσμός διαλόγου αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του μέλλοντος ξεκινά με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βασίλη Καφάτο, ο οποίος σημειώνει ότι «η φετινή εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη δυναμική που παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη και στην ευκαιρία που έχει η πόλη να αναπτυχθεί σε ένα κέντρο ταλέντου, τεχνολογίας και καινοτομίας διεθνούς εμβέλειας».

Γρήγορα αντανακλαστικά σε εξαιρετικά απαιτητικούς καιρούς επιδεικνύει το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, αντιλαμβανόμενο τις τάσεις που ξεδιπλώνονται σε κάθε έκφανση της οικονομίας, όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του, Ηλίας Σπυρτούνιας, συμπληρώνοντας ότι, προς αυτήν κατεύθυνση, «μέσα από πρωτοβουλίες, δράσεις αλλά και διοργανώσεις όπως το Thessaloniki Future Thinking Dialogues, προετοιμάζουμε την επιχειρηματική κοινότητα να υποδεχτεί τις νέες προκλήσεις».

Οι ομιλητές

Μεταξύ των ομιλητών του TFTD 2021 περιλαμβάνονται οι: Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Geoffrey R. Pyatt, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Stella Ronner-Grubačić, πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Elizabeth K. Lee, γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης), Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Merin Rajadurai, σύμβουλος του υπουργού, Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογίας, υπουργείο Εξωτερικών (ΗΠΑ), Julie Wagner, πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου για τις Περιοχές Καινοτομίας, Victoria Coleman, επικεφαλής επιστήμονας US Air Force, Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής πληροφορικής του MIT Media Lab, Sjors Berns, Senior Manager, Financial Advisory, Deloitte (Rotterdam), Wayne Cuervo, διευθυντής καινοτομίας και γενικός διευθυντής, Cisco Toronto Innovation Centre, Philipp Deutscher, διευθύνων σύμβουλος TeamViewer Greece, Jeff Hamilton, ανώτερος αντιπρόεδρος Pfizer Digital, Nishita Henry, Principal, US Consulting Chief Innovation Officer, Deloitte, Wassili Bertoen, Managing Partner, Deloitte Center for the Edge, Jamie Merisotis, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Lumina Foundation, Beth Letscher, αντιπρόεδρος, Communication and Strategic Planning, Cortex Innovation Community και Sophia Kambanis, πρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Καινοτομίας Μασαχουσέτης.