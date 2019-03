Παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Β. Μακεδονία καταγγέλλει η Μ. Σπυράκη

«Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της επικύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών η Πρέσβυς της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε..Ε. αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία», στην επίσημη προπαρασκευαστική συνάντηση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε. – Βόρειας Μακεδονίας» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυράκη.

Η κ. Rusi Popovska , προσθέτει η κ. Σπυράκη, αναφέρθηκε μάλιστα στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα στη γειτονική χώρα λέγοντας επί λέξει: «Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να επισκεφθεί τη Μακεδονία, πρόκειται μάλιστα για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη χώρα μας».

Την προφανή παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς πρόκειται για επίσημη εκπρόσωπο της Βόρειας Μακεδονίας, φέρνει ενώπιον της Κομισιόν με ερώτησή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Βουλευτές εκπρόσωποι της Βόρειας Μακεδονίας θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα με ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η κ. Σπυράκη είναι τακτικό μέλος της εν λόγω επιτροπής.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής συνάντησης της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στις Βρυξέλλες, η Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κα. Rusi Popovska, κατα τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη της επιτροπής, επανειλημμένως χρησιμοποίησε τον όρο «Μακεδονία» αναφερόμενη στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε μία περίσταση μάλιστα, ανέφερε στα αγγλικά αυτολεξεί ότι: «Prime Minister Tsipras is expected to visit Macedonia, which will be the first ever bilateral visit of a Greek Prime Minister to our country».

Έχοντας υπόψη ότι με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών η επίσημη ονομασία της χώρας για όλες τις χρήσεις είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ή «Βόρεια Μακεδονία», ερωτάται η Επιτροπή:

1.Θεωρείται ότι αποτελεί ορθή εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών η χρήση του όρου «Μακεδονία» από επίσημους εκπροσώπους της Βόρειας Μακεδονίας, ειδικότερα δε παρουσία εκπροσώπων της Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ