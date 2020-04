Παπανδρέου: H απόφαση Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ αντιστρατεύεται κάθε έννοια διεθνούς αλληλεγγύης

«Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ, αντιστρατεύεται κάθε έννοια διεθνούς αλληλεγγύης, μια αξία με ιδιαίτερη σημασία για τις δημοκρατίες μας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου για την απόφαση του Ντ. Τράμπ να σταματήσει την χρηματοδότηση του ΠΟΥ.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ακόμη πως σε μια εποχή που η ανθρωπότητα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της ενάντια σε έναν αόρατο εχθρό που απειλεί τη ζωή μας και δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στα συστήματα υγείας, την οικονομία και τις κοινωνίες μας , είναι εντελώς αντιπαραγωγική η ναρκοθέτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Socialist International President, George A. Papandreou, on President Trump’s decision to freeze @WHO funding / Δήλωση του Προέδρου Σοσιαλιστικής Διεθνούς σχετικά με την απόφαση Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ εν μέσω της κρίσης του #covid19 https://t.co/zzbXDbo5mc

— George A. Papandreou (@GPapandreou) April 17, 2020