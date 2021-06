Πάνω από 11,5 χρόνια η μέση ηλικία των αυτοκινήτων στην ΕΕ

Για πάνω από 100 χρόνια το ιδιωτικό αυτοκίνητο έχει μεταμορφώσει τη σύγχρονη κοινωνία παρέχοντας ανεξαρτησία και ελευθερία κινητικότητας. Τα αυτοκίνητα είναι το σημαντικότερο μέσο μετακινήσεων (κινητικότητα), με μέσο όρο στην Ευρώπη τα 12.000 χιλιόμετρα τον χρόνο.

Η κινητικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αποστάσεων μεταξύ σπιτιού, εργασίας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αγορών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

Πάνω από το 70% των ταξιδιών πραγματοποιούνται με αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για ιδιωτικό αυτοκίνητο, ταξί ή για κοινή χρήση αυτοκινήτων.

Χωρίς ατομική κινητικότητα, η επαρκής συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δεν θα ήταν δυνατή σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως για άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

Οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιοχές μπορεί να βασίζονται σε ταξί και υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων αντί ή ως συμπλήρωμα του δικού τους ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Η κινητικότητα που σχετίζεται με την εργασία έχει ιδιαίτερη σημασία, με περίπου το ήμισυ όλων των χιλιομέτρων οχημάτων που διανύονται στην ΕΕ να σχετίζονται με την απασχόληση.

Οι προϋπολογισμοί των κρατών-μελών της ΕΕ λαμβάνουν 398,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από την πώληση και τη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA), περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά στοιχεία:

Σήμερα υπάρχουν 243 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα στους δρόμους της ΕΕ.

Η μέση ηλικία των αυτοκινήτων στην ΕΕ είναι μεγαλύτερη από 11,5 χρόνια τώρα.

Το 2020, 22 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν ανά 1.000 κατοίκους στην ΕΕ.

Το 2020, 9,9 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα πωλήθηκαν στην ΕΕ, μείωση 23,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Υπάρχουν 142 μονάδες συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Το 2020, 10,8 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2019, 5.000.566 ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εξήχθησαν παγκοσμίως, αξίας άνω των 124 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το 25% όλων των αυτοκινήτων που παράγονται σε όλον τον κόσμο είναι κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Σχεδόν τα μισά (47,5%) από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται τροφοδοτούνται με βενζίνη.

Τα οχήματα εναλλακτικής ισχύος (ηλεκτρικά μπαταρίας, υβριδικά πρόσθετα, υβριδικά και εναλλακτικά καύσιμα) αντιπροσωπεύουν μαζί το 24,5% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ, αλλά μόνο το 4,6% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων στον δρόμο σήμερα.

Το 2019, οι μέσες εκπομπές νέων αυτοκινήτων ήταν 123 γραμ./χλμ. CO2/χλμ., μείωση κατά 28% σε μόλις δύο δεκαετίες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/autokinito/pano-apo-115-xronia-i-mesi-ilikia-ton-aytokiniton-stin-ee

