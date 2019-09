Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών με πλήθος εκδηλώσεων

Υποδοχή πρωτοετών, διευρυμένη χρονικά και εμπλουτισμένη με πλήθος δράσεων, διοργανώνει φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πέρα από την καθιερωμένη ενημέρωση που θα παρέχουν οι γραμματείες των Τμημάτων και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται ομιλία προς τους πρωτοετείς από παλαιό επιτυχημένο απόφοιτο, ένα μίνι «Tech N’ The City», συνάντηση του «ΤEDxUOM», ακόμη και ανοιχτό μάθημα… καράτε.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν από τη Δευτέρα 23 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, ενώ θα κορυφωθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, με την κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα 23/9

10:00 – 14:00 Ενημέρωση από Γραμματείες Τμημάτων, Γραφεία, Υπηρεσίες, Διευθύνσεις (Info Desks, Φουαγιέ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Ημιώροφος)

11:00 – 11:30 Ενημέρωση από Γραφείο Προσβασιμότητας (Αίθουσα Συνεδρίων)

Τρίτη 24/9

10:00 – 14:00 Ενημέρωση από Γραμματείες Τμημάτων (Φουαγιέ) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Ημιώροφος)

14:00 – 16:00 Ανοιχτό Μάθημα Καράτε (Γραφείο Φυσικής Αγωγής)

Τετάρτη 25/9

12:00 Κεντρική Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών

20:00 Πάρτυ Πρωτοετών Φοιτητών – LIVE CONCERT (Κήποι ΠΑ.ΜΑΚ.)

Πέμπτη 26/9

10:00 – 14:00 Ενημέρωση Φοιτητικές Ομάδες, Σύλλογοι, Σύλλογος Φοιτητών (Φουαγιέ)

11:00 – 12:30 Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ Μελών ΔΕΠ και Φοιτητών ΠΑ.ΜΑΚ. (Γήπεδο)

13:00 Παρουσίαση AIESEC (Αίθουσα Συνεδρίων)

Παρασκευή 27/9

11:00 – 14:00 Μini Tech N’ The City: From student to entrepreneur & ΤEDxUOM MEETING (Αμφιθέατρο Τελετών)

Καθ’ όλη την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και μουσικές συναυλίες από φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Ειδικότερα για την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12:00 – 12:15

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών, Σωτήριο Καλαϊτζή

Χαιρετισμός από τη Γραμματέα του Συλλόγου Φοιτητών, Ραφαηλία Αλεξίου

12:20

Προβολή ενημερωτικού βίντεο με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας των προηγούμενων ετών

12:30 – 13:00

Βράβευση των Πρωτευσάντων Φοιτητριών και Φοιτητών (EΠΑΛ & ΓΕΛ) και επίδοση τιμητικών επαίνων

13:00 – 13:15

Inspirational Talk: Ομιλία του απόφοιτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου, Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Human Value με τίτλο: «Ο Νίτσε, ο Μπρους Λι και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Επιλογές, Αποφάσεις και Λάθη»