Πανελλήνιες εξετάσεις: Από το ραδιόφωνο στο SMS

Έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που γονείς και παιδιά μαζεύονταν γύρω από το οικιακό ραδιόφωνο με την αγωνία να ακούσουν από τον εκφωνητή το όνομα του υποψήφιου της οικογένειας. Ήταν η εποχή που τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, όποιο και να ήταν το όνομά τους ή η μορφή τους, μεταδίδονταν με τη βοήθεια των ραδιοκυμάτων. Ο εκφωνητής έπαιρνε τη θέση του στο στούντιο και άρχιζε την ανάγνωση των ονομάτων από τη λίστα των επιτυχόντων που του παρέδιδε το υπουργείο Παιδείας.

Ο τρόπος αυτός της μετάδοσης μπορεί να μοιάζει σήμερα αρχαϊκός, αλλά στην εποχή του ήταν ένα δείγμα της τεχνολογικής προόδου. Κανένας πάντως δεν μπορούσε να φανταστεί τότε πως μια μέρα η τεχνολογία θα επέτρεπε να πληροφορηθούν οι υποψήφιοι τη βαθμολογία τους με ένα γραπτό μήνυμα που θα έφτανε στην οθόνη μιας τηλεφωνικής συσκευής χωρίς καλώδιο. Στα μάτια τους θα φαινόταν σαν μια σκηνή επιστημονικής φαντασίας από αυτές που μπορούσε να διαβάσει κανείς στη λογοτεχνία του είδους ή θα έβλεπε τότε ή ακόμη και αργότερα στον κινηματογράφο.

«Το δικό μας ραδιόφωνο ήταν στο καθιστικό» λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Σοφία Μικρέλη. Γεννημένη το 1966 και μεγαλωμένη σε μονοκατοικία στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η κ. Μικρέλη έδωσε εξετάσεις το 1983. «Την ημέρα εκείνη ο πατέρας μου δεν πήγε στη δουλειά, έμεινε στο σπίτι για να ακούσουμε τα αποτελέσματα μαζί με τη μητέρα μου. Θυμάμαι την αγωνία στα πρόσωπά τους και τη χαρά τους όταν άκουσαν πως είχα επιτύχει στο Μαθηματικό της Αθήνας. Και η δική μου χαρά ήταν φυσικά απερίγραπτη» διηγείται.

«Ήξερα πως είχα γράψει καλά, αλλά είχα κι εγώ αγωνία. Περίμενα να ακούσω και τα αποτελέσματα των φίλων μου, είχα στηθεί από το πρωί, έπαιρνε ώρες ατελείωτες η εκφώνηση, φανταστείτε πόσα ονόματα» λέει ακόμη. «Μόλις άκουσα το όνομά μου και των δυο συμμαθητριών μου που ήταν οι στενές μου φίλες, φύγαμε τρέχοντας για το υπουργείο Παιδείας στην οδό Μητροπόλεως. Το υπουργείο τοιχοκολλούσε τότε τις βάσεις έξω από την είσοδο, ενώ μέσα σε ένα γραφείο υπήρχαν οι λίστες, σε μηχανογραφικά έντυπα, με τα ονόματα. Έτσι βεβαιωθήκαμε πως ο εκφωνητής δεν είχε κάνει… λάθος. Η συνέχεια μας βρήκε στον Εθνικό Κήπο να τραγουδάμε και χορεύουμε» θυμάται ακόμη.

Μητέρα σήμερα ενός παιδιού, που αποφοίτησε φέτος από το πανεπιστήμιο, η ίδια επισημαίνει πως η μετάδοση της βαθμολογίας με ένα απλό SMS θα της φαινόταν «κάτι σαν θαύμα» ακόμη και τη χρονιά που έδινε εξετάσεις η «φουρνιά» του γιου της. Το ίδιο σκέπτεται και ο Νίκος Βασιλείου, δικηγόρος σήμερα και πατέρας δυο παιδιών που φοιτούν στο γυμνάσιο. «Η τεχνολογία κάνει άλματα κι εμείς ως πολιτεία και ως κοινωνία έχουμε όφελος όταν παρακολουθούμε αυτήν την εξέλιξη» λέει. Ο ίδιος έδωσε εξετάσεις το 1987. Εκείνη τη χρονιά, θυμάται, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εκδώσει ένα εφημεριδάκι με τα ονόματα των επιτυχόντων. Το εφημεριδάκι τυπώθηκε στα τυπογραφεία της «Βραδυνής» και διανεμήθηκε έξω από τα γραφεία της.

«Ήταν τόση η αγωνία μου που ανέλαβε να πάει στην Ομόνοια, από την πλατεία Αμερικής που μέναμε τότε, ο αδελφός μου. Μοίραζαν την εφημερίδα από ένα φορτηγό, βρήκε φυσικά πολύ κόσμο, αλλά κατάφερε να πάρει ένα αντίτυπο σχετικά γρήγορα. Εκείνος άνοιξε αμέσως την εφημερίδα και όταν είδε το όνομά μου, τηλεφώνησε στο σπίτι από έναν τηλεφωνικό θάλαμο» αναφέρει.

Ήταν η εποχή που η ανάρτηση των βαθμολογιών γίνονταν στα σχολεία και μόνο. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία επέτρεψε την ανάρτηση των βαθμολογιών σε ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι είχαν πρόσβαση με έναν προσωπικό κωδικό. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που ένα SMS με τους βαθμούς έφτασε στα κινητά τηλέφωνα 73.273 υποψηφίων από τους 92.020 που συμμετείχαν συνολικά, έστω και σε ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν 8 στους 10 υποψήφιους έλαβαν τη βαθμολογία τους στο κινητό, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα μηνύματα εστάλησαν και παραδόθηκαν εντός πέντε λεπτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), Φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Οι μέρες του ραδιοφώνου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η εκπαίδευση μπαίνει στην εποχή των ψηφιακών εργαλείων.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/technology/panellinies-eksetaseis-apo-to-radiofono-sto-sms

