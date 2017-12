Παγκόσμια Τράπεζα: Η τεχνολογία δίνει λύσεις στους αγρότες

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ενίσχυσε τον αγροτικό τομέα της Ευρώπης και μείωσε την φτώχεια. Παρόλα αυτά, η ΕΕ πρέπει να πιέσει για την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και δεδομένων ανοιχτής πηγής, για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους αγρότες, δήλωσε ο Juergen Voegele σε συνέντευξή του στη EURACTIV.

Ο Γιούργκεν Βόγκελε είναι ανώτερος διευθυντής στον τομέα της γεωργίας στην Παγκόσμια Τράπεζα. Μίλησε στον Σάμιουελ Γουάιτ της EURACTIV στις Βρυξέλλες, μετά την παρουσίαση της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Thinking CAP: Supporting agricultural jobs and incomes in the EU».

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης:

-Η ΚΑΠ στηρίζει τους αγρότες και εξαλείφει τη φτώχεια χωρίς να καταστρέφει τις αγορές

-Οι αποσυνδεδεμένες πληρωμές συμβάλλουν στην παροχή καλύτερων αμοιβών στις αγροτικές περιοχές

-Η τεχνολογία διαθέτει αναξιοποίητες δυνατότητες που μπορούν να βοηθήσουν όλους τους αγρότες

-Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε τεχνολογίες και δεδομένα ανοιχτής πηγής σε όλο τον κόσμο

-Η περιφερειακή και εθνική πτυχή της επόμενης ΚΑΠ θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα

Θεωρείτε ότι σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια βιώσιμη κατάσταση, δεδομένου ότι ο μέσος αγρότης λαμβάνει το 46% του εισοδήματός του από τις επιδοτήσεις της ΕΕ;

Η λέξη βιώσιμη είναι ένας πολύ αδύναμος όρος στην οικονομία. Εάν μια κοινωνία αποφασίσει ότι θέλει αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο, όπως η μείωση της φτώχειας και επενδύει 60 δις ευρώ σε αυτούς τους στόχους, τότε αναμένουμε ότι αυτή η επένδυση θα μειωθεί στο μέλλον; Στην πραγματικότητα όχι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η κοινωνία θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτούς τους στόχους. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αν η χρηματοδότηση της ΚΑΠ θα ανεβαίνει ή θα μειώνεται, καθώς πρόκειται για πολιτική απόφαση. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα παράλογο ποσό χρημάτων, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Δεν θεωρείτε τις επιδοτήσεις ως παράγοντα που διαστρεβλώνει την τιμή ορισμένων τροφίμων ή τις καθιστά αφύσικα φθηνές;

Οι αποσυνδεδεμένες πληρωμές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, αποτελούν ουσιαστικά ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει πρόσθετα έσοδα στους αγρότες χωρίς να προκαλούν στρεβλώσεις στις τιμές.

Διαπιστώσαμε ότι η ΚΑΠ φτάνει σε κάθε γωνιά της ΕΕ και ότι οι αποσυνδεδεμένες πληρωμές βάσει του πυλώνα 1 [άμεση στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων] και οι πληρωμές βάσει του πυλώνα 2 [στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης] αυξάνουν την παραγωγικότητα της γεωργίας ανά εργαζόμενο και μειώνουν τη φτώχεια. Και με τις συζευγμένες πληρωμές του πυλώνα 1 [άμεση στήριξη για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων] δεν διαπιστώνουμε καμία συσχέτιση.

Επισημάνατε, επίσης, ότι η ΚΑΠ έχει συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και ότι τώρα υπάρχουν λιγότερες, αν και με καλύτερες αμοιβές, θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους ανθρώπους στις πόλεις ή απλώς βοηθά τους αγρότες μέσω της διαδικασίας αστικοποίησης;

Δεν νομίζω ότι μπορείτε να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η αστικοποίηση οφείλεται στην ΚΑΠ. Στην πραγματικότητα, θα έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή επιβραδύνει τη διαδικασία αστικοποίησης και τη σταθεροποιεί. Σε ορισμένες χώρες όπου παρατηρείται ταχεία αστικοποίηση, η ΚΑΠ υποστηρίζει αυτούς που διαμένουν στις αγροτικές περιοχές.

Η έκθεσή σας ανέφερε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αναξιοποίητες δυνατότητες για την μέτρηση των επιπτώσεων των γεωργικών μεθόδων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Είναι ένας τομέας που πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσει η επόμενη ΚΑΠ;

Ναι, όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και η Επιτροπή πρέπει να μετατοπίσει τη σκέψη της αφενός στις εισροές και τις πολιτικές, αφετέρου στο αποτέλεσμα που επιθυμούν να επιτύχουν, την ποιότητα του εδάφους, το κλίμα, τη μείωση των εκπομπών και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται και μας επιτρέπει να το πράξουμε αυτό. Τα δεδομένα και τα διαθέσιμα μέσα αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, διότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.

Τι γίνεται με το χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων αγροτών και εκείνων που βρίσκονται σε περιοχές με καλή ή κακή ευρυζωνική κάλυψη; Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας δεν θα διευρύνει αυτό το χάσμα;

Αυτό που ακούμε για την ευρυζωνικότητα είναι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια ? το αργότερο ? ο καθένας στον πλανήτη θα έχει ευρυζωνική πρόσβαση. Όλοι, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής. Στην Ευρώπη, κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη και για κάθε χωριό της Ρουμανίας. Αν το λάβουμε αυτό υπόψη, τότε η τεχνολογία γεωργίας ακριβείας καθίσταται διαθέσιμη ακόμη και για τους μικρούς αγρότες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο για το πώς η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας μπορεί να αποφέρει οφέλη. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, συνεργαζόμαστε κυρίως με μικρούς αγρότες σε παγκόσμιο επίπεδο και διαπιστώνουμε μεγάλη τεχνολογική πρόοδο.

Επομένως, για εσάς, η ενισχυμένη περιφερειακή ή εθνική διάσταση της επόμενης ΚΑΠ είναι πολύ θετική όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Είναι ζωτικής σημασίας. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο προσβλέπουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλό παράδειγμα. Η Ευρώπη έχει επιτύχει μείωση κατά περισσότερο από 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία, ενώ παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα κατά 10%. Περίπου το 30% της χρηματοδότησης της ΚΑΠ κατευθύνεται προς αυτόν τον στόχο. Τον υποστηρίζουμε σθεναρά, διότι ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζεται αυτή την προσέγγιση και μπορεί να μάθει από την Ευρώπη.

Αναφέρατε ότι η ποιότητα τροφίμων αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Θεωρείτε την ΚΑΠ ως μέρος μιας μελλοντικής πολιτικής για τα τρόφιμα;

Κάθε χώρα χρειάζεται τη δική της ευρεία πολιτική για τα τρόφιμα και η ΚΑΠ αποτελεί ένα εργαλείο αυτής της συζήτησης. Αυτή τη στιγμή περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού υποσιτίζεται. Στην Ευρώπη αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό. Έχουμε πρόβλημα με την αύξηση της παχυσαρκίας και συνεπώς η γεωργία και το σύστημα τροφίμων πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Αυτή τη στιγμή η γεωργία και τα τρόφιμα δεν επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση και τα πρότυπα καλλιέργειας, εστιάζοντας στην έρευνα κ.ο.κ. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από πράγματα που μπορούν να γίνουν. Η μετάβαση από τις συνδεδεμένες προς αποσυνδεδεμένες επιδοτήσεις αποτελεί μέρος αυτού και το υποστηρίζουμε πλήρως.

Ο κόσμος αλλάζει. Κάθε χώρα παγκοσμίως αγωνίζεται, για να στηρίξει τη γεωργική κοινότητα της. Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση. Παρόλα αυτά, έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε πραγματικά ορθές πρακτικές

EurActiv.com