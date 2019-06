Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξoυαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων

Η γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη συνεδρίασή της τής 19ης Ιουνίου 2015, όρισε τη 19η Ιουνίου κάθε χρόνου ως «Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξoυαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων» (International Day for the elimination of sexuαl violence in conflict), αντιδρώντας στις ωμότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ (Boko Haram) στη Νιγηρία και Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στο Ιράκ και τη Συρία.

Η 19η Ιουνίου επελέγη για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξoυαλική βία είναι μία τακτική πολέμου και μία απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ Σαμ Κουτέζα (δικηγόρος και πολιτικός από την Ουγκάντα) δήλωσε: «Θα πρέπει να δοθεί τέλος στη χρήση του βιασμoύ ως πολεμικού όπλου. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι για τα εγκλήματα αυτά και οι ηγέτες που ανέχονται τα εγκλήματα αυτού του είδους θα λογοδοτούν και ότι στα θύματα θα απονέμεται δικαιοσύνη. Η ντροπή θα πρέπει να βαρύνει αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτού του είδους κι όχι τα θύματα».

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξoυαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις Ζάιναμπ Μπανγκούρα (κοινωνική ακτιβίστρια από τη Σιέρα Λεόνε) τόνισε ότι την ημέρα αυτή θα τιμάται το θάρρος χιλιάδων γυναικών στον κόσμο που έχουν επιβιώσει μετά τη σεξoυαλική τους κακοποίηση σε πολέμους. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται ακόμη να γίνει είναι «να μετατραπεί η πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες πράξεις και σε επιτόπου προστασία», προειδοποίησε η ίδια.

Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης

Η 19η Ιουνίου καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης (World Sickle Cell Day), κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Οργανισμού Δρεπανοκυττάρωσης (SCDIO). Στόχος, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μία αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα.

Η Δρεπανοκυττάρωση (Sickle Cell Anaemia, Drepanocytosis) είναι μια σοβαρής μορφής αναιμία, που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού.

Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα σαράντα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, χάρις στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα εβδομήντα χρόνια.

πηγη:sansimera.gr