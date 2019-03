Όσα δεν πρέπει να χάσετε τον Μάρτιο στο Netflix!

Τόσους σταρ μαζεμένους σε πρωτότυπες ταινίες του Netflix μέσα σε έναν μήνα, είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Όχι ότι οι σειρές πάνε πίσω (δώστε Ίντρις Έλμπα στο λαό!), αλλά οι ταινίες του Μαρτίου είναι τόσο δυνατές, που επιβάλλεται αυτή τη φορά να ξεκινήσουμε από αυτές.

Πάρτε για παράδειγμα το «Τριπλό σύνορο» (Triple Frontier, 13/3), όπου μια ομάδα πρώην πρακτόρων των ειδικών δυνάμεων ενώνεται ξανά για να οργανώσει μια ληστεία σε μια αραιοκατοικημένη ζώνη πολλαπλών συνόρων της Νότιας Αμερικής. Πρώην ήρωες που αυτή τη φορά αναλαμβάνουν μια επικίνδυνη αποστολή για τους ίδιους τους εαυτούς τους και όχι για τη χώρα τους. Όπως φαντάζεστε, τα πράγματα δεν θα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο (αλλιώς που θα ήταν το ενδιαφέρον;). Όσο για τα μέλη της ομάδας, είναι ένα κι ένα: Μπεν Άφλεκ, Όσκαρ Άιζακ, Τσάρλι Χάναμ, Γκάρετ Χέντλαντ και Πέντρο Πασκάλ. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα;

Ένα πολύ δυνατό δίδυμο σε μία μέχρι τώρα άγνωστη ιστορία, πρωταγωνιστεί στην «Τελική ενέδρα» (The Highwaymen, 29/3). Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Γούντι Χάρελσον υποδύονται τους δύο πρώην αστυνομικούς από το Τέξας που κατάφεραν να πιάσουν τους θρυλικούς ληστές Μπόνι και Κλάιντ, τη στιγμή που ολόκληρο το FBI με τα τελευταίας τεχνολογίας εγκληματολογικά μέσα του δεν μπορούσε να τους πιάσει. Η χημεία μεταξύ τους είναι άψογη, όπως θα καταλάβετε από το τρέιλερ.

Οι φαν του χαρντ ροκ των 80s και των 90s δεν θα πρέπει να χάσουν το «The Dirt: Οι Mötley Crüe εξομολογούνται» (The Dirt, 22/3), μια τολμηρή και χωρίς φίλτρο αυτοβιογραφία της μπάντας που έζησε μεγάλες δόξες αλλά και έπιασε πάτο ουκ ολίγες φορές. Γνωστές φάτσες από σειρές όπως «The Punisher» και «Game of Thrones» φοράνε περούκες, μπαντάνες και στενά δερμάτινα παντελόνια στους ρόλους μελών της μπάντας, αλλά και καλτ προσωπικοτήτων όπως ο Όζι Όζμπορν και ο Ντέιβιντ Λι Ροθ. «Kickstart my heart»!

Όσον αφορά της πρωτότυπες σειρές του Netflix, την παράσταση κλέβει ο μέγιστος Ίντρις Έλμπα στο ρόλο DJ και ορκισμένου εργένη με οικονομικές δυσκολίες, ο οποίος αναγκάζεται να γίνει νταντά της προβληματικής κόρης ενός διάσημου φίλου του. Όλα αυτά στη βρετανική κωμική σειρά «Ανέβα, Τσάρλι» (Turn up Charlie, 15/3). Θα πρέπει να αρκεστούμε στην περιγραφή της υπόθεσης, όμως, γιατί τρέιλερ δυστυχώς δεν υπάρχει.

Τρέιλερ όμως έχουμε για το «Έρωτας, θάνατος & ρομπότ» (Love, death & robots, 15/3), μια ανθολογία κινουμένων σχεδίων που επιμελήθηκαν ο Ντέιβιντ Φίντσερ και ο Τιμ Μίλερ. Δεκαοκτώ animated ιστορίες με διαφορετικές τεχνικές και θέματα… τον έρωτα, τον θάνατο και τα ρομπότ.

Στο «Τάγμα» (The Order, 7/3) σίγουρα θα δώσουμε μια ευκαιρία, καθώς μπορεί να μοιάζει με κλασική νεανική σειρά φαντασίας, αλλά διαθέτει μαύρη μαγεία και λυκάνθρωπους, και οι λυκάνθρωποι έχουν πάντα ενδιαφέρον… Αλλά αυτό που σίγουρα έχει ενδιαφέρον είναι το «Πάρ’ το αλλιώς» (After life, 8/3) με τον πάντα καλό Ρίκι Τζερβέις που κάνει παραγωγή, γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Μια κατάμαυρη και κατασκότεινη κωμωδία με ήρωα έναν αρθρογράφο που μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του αποφασίζει να τιμωρήσει όλον τον κόσμο λέγοντας και κάνοντας ό,τι θέλει. Όμως όσο πιο «δύσκολος» γίνεται, τόσο περισσότερο θέλουν να τον βοηθήσουν οι γύρω του.

Εκεί όμως όπου πραγματικά γίνεται χαμός είναι στις παλιότερες ταινίες που μπαίνουν στην ταινιοθήκη του Netflix. Από που να αρχίσουμε και που να τελειώσουμε… Από την τετραλογία του Μπορν και την τριλογία του «Τζουράσικ Παρκ»; Από τον «Κώδικα Da Vinci» και το «Django ο τιμωρός»; Από το «Mamma Mia!» και το «The Social Network»; Ή από το χαμό με κωμωδίες όπως οι «Φούντα Εξπρές», «Superbad», «Johnny English» και τα δύο πρώτα «Εγώ ο Απαισιότατος»;

A, παραλίγο να το ξεχάσουμε. Αν δεν έχετε δει τη σειρά «Sons of Anarchy», τώρα είναι η ευκαιρία σας. Οι σεζόν 1-4 θα είναι διαθέσιμες από 1/3!