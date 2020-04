Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης: Κάνει το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση του τουριστικού ενδιαφέροντος

Με την παρότρυνση “Μένουμε Σπίτι” , ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης κάνει το πρώτο βήμα της επόμενης μέρας, στοχεύοντας στην επανεκκίνηση του ενδιαφέροντος των τουριστών σ όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα βίντεο που προσκαλεί τους θεατές να περιηγηθούν σε ιστορικά σημεία της πόλης μέσω εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VR apps), προβάλλοντας τα ελκυστικότερα στοιχεία για κάθε δυνητικό επισκέπτη.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψιν τα παγκόσμια δεδομένα κρίσης του τουριστικού κλάδου, χτίζει την τουριστική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της πόλης, επικοινωνώντας αυτό το βίντεο σε όλα τα γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού καθώς και σε δημοσιογράφους απ’ όλο τον κόσμο που έχουν ήδη φιλοξενηθεί από τον ΟΤΘ σε ταξίδια εξοικείωσης θέτοντας έτσι τις νέες βάσεις στο σενάριο επανεκκίνησης.

Η δημιουργία αυτού του βίντεο από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης είναι μόνο η αρχή και έγινε προκειμένου η Θεσσαλονίκη να «κεφαλαιοποιήσει» το θετικό brand που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η χώρα, εξαιτίας της επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας.

Μείνετε σπίτι λοιπόν!

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει να συστήσει την Θεσσαλονίκη και το πνεύμα της, σε όσους δεν την έχουν επισκεφθεί ακόμη αλλά και να υπενθυμίσει σε όσους την έχουν γνωρίσει, πως επέστρεψαν στις χώρες τους με τις καλύτερες αναμνήσεις.

Follow us to a virtual tour to Thessaloniki … #wheretomorrowshines