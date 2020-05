Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Κάθε χρόνο στις 8 και 9 Μαΐου ο ΟΗΕ τιμά την «Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War), ένα διήμερο μνήμης για τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο διεθνής οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώσουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου.

Στις 23:01 της 8ης Μαΐου 1945 έληξε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της Ναζιστικής Γερμανίας (00:01 της 9ης Μαΐου στη Σοβιετική Ένωση).