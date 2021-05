ΟΝΝΕΔ: Ο Π. Μαρινάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Νεολαίας του ΕΛΚ

Την πρόεδρο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP) και Ευρωβουλευτή του Partido Social Democrata της Πορτογαλίας Λίντια Περέιρα (Lidia Pereira) υποδέχθηκε στα γραφεία της Οργάνωσης ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης.

Το YEPP είναι η μεγαλύτερη συμμαχία νέων πολιτικών στην Ευρώπη με πάνω από 1.000.000 μέλη από 60 οργανώσεων σε 40 χώρες. Η ΟΝΝΕΔ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης και ένα από τα ισχυρότερα μέλη της Νεολαίας με έντονη δράση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα, η Λ. Περέιρα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της ΟΝΝΕΔ Σύριλα Μακαρέζου και συνομίλησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την πορεία της πανδημίας και των εμβολιασμών στην Ευρώπη αλλά και τις προτάσεις της ΟΝΝΕΔ για την επίλυση ζωτικής σημασίας ζητημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι στην περίοδο μετά την πανδημία.

Κύρια σημεία στη συζήτηση αποτέλεσαν η διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά και η ανάγκη να δοθεί ο λόγος στους νέους για την ανάκαμψη την επόμενη μέρα.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δώρισε στην κ. Pereira με το πέρας της επίσκεψης το βιβλίο «Modern Greece: What Everyone needs to know» αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία του Στάθη Καλύβα.

«Καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο επανέναρξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και με ορατές τις προοπτικές της ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έρθουμε ξανά σε επικοινωνία, βήμα-βήμα και με ασφάλεια, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και, όπως ήταν το σύνθημά μου στο προηγούμενο συνέδριο του YEPP “μαζί να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά”. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε να γνωρίζουμε τις προτεραιότητες μιλώντας με ανθρώπους από διάφορες οργανώσεις-μέλη του YEPP με σκοπό να ισχυροποιήσουμε τις πολιτικές που αφορούν τους νέους ανθρώπους», δήλωσε η κ. Περέιρα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λίντια Περέιρα για την επίσκεψή της στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ, αλλά και για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας μας διεθνώς καθιστώντας την ξανά πρωταγωνίστρια, έναν ισχυρό σύμμαχο για την ευρωπαϊκή οικογένεια στην περιοχή της Μεσογείου, που υπερασπίζεται με την παρουσία της το Διεθνές Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές θέσεις. Η ΟΝΝΕΔ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό έχει μια δυνατή φωνή και με τις ενέργειες και τη δράση της καταφέρνει να επιλύσει ζητήματα που αφορούν τους νέους, ενώ συμμετέχει αποφασιστικά στην επικοινωνία των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Μαρινάκης.