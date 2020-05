ΟΜΜΘ: Sequenza for two violins – Ένα μουσικό βίντεο για την τέχνη στον καιρό της καραντίνας

Χιλιάδες προβολές μέσα σε δύο εβδομάδες μετρά ήδη το μουσικό βίντεο του ΟΜΜΘ με τον Σίμο Παπάνα και τον Αντώνη Σουσάμογλου να παίζουν έργα του Μπέλα Μπάρτοκ στη στέγη των δύο κτιρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Τώρα οι δύο εξάρχοντες βιολιστές της ΚΟΘ, κορυφαίοι μουσικοί στο είδος τους, πρωταγωνιστούν σε άλλο ένα βίντεο, γυρισμένο στο φουαγιέ του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου, και «μένοντας ασφαλείς αλλά και ενεργοί» μας χαρίζουν μοναδικές μουσικές συγκινήσεις.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν το «Sequenza for two violins (in distance)» του Σίμου Παπάνα, ένα έργο που, όπως μαρτυρά ο τίτλος του, δημιουργήθηκε με έμπνευση ακριβώς τις συνθήκες της καραντίνας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Καθώς η τέχνη είναι τις περισσότερες φορές συλλογική υπόθεση, οι μουσικοί -που συνήθως παίζουν μαζί, σε μεγάλα ή μικρά σύνολα- βρέθηκαν σε μια κατάσταση να μην μπορούν να καλύψουν καν την ανάγκη τους για καλλιτεχνική έκφραση. Η ιδέα του συνθέτη, λοιπόν, ήταν να γράψει κάτι που θα μπορούσαν να παίξουν δύο μουσικοί εξ αποστάσεως.

Και το έργο του, με την εσωστρέφεια και την εσωτερικότητά του, αποτυπώνει όλον αυτό τον προβληματισμό και τη μοναξιά του καλλιτέχνη.

Το βίντεο, μια παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 στις 19:00 στο κανάλι του ΜΜΘ στο Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=scL4DTOTRQA) και θα είναι διαθέσιμο μόνιμα.