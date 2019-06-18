Oι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ σε όλη τη χώρα – Ανανέωση στο 72%

 Η ριζική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας που είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται πράξη με τη σημερινή ανακοίνωση των 419 υποψηφίων βουλευτών της, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Έξι στους δέκα υποψηφίους είναι νέα πρόσωπα που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων σε εθνικές εκλογές.

Στην πράξη, μάλιστα, η ανανέωση αυτή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και αυτό γιατί αν εξαιρεθούν οι 78 σημερινοί βουλευτές της ΝΔ που διεκδικούν την επανεκλογή τους, από τους 341 «υπολοίπους» υποψηφίους, οι 243 -δηλαδή το 72%- δεν είχε ποτέ στο παρελθόν διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών για το εθνικό κοινοβούλιο.

Έχει δε ιδιαίτερη σημασία ότι 43 υποψήφιοι προέρχονται από το Μητρώο Στελεχών. Δηλαδή την καινοτόμο πρωτοβουλία που υλοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση πολιτικής συμπόρευσης σε πρόσωπα που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική.

Η ανανέωση γίνεται πράξη και ηλικιακά. 139 από τους υποψηφίους είναι κάτω των 45 ετών. Μάλιστα 67 εξ αυτών ανήκουν στην γενιά των 30άρηδων, ενώ 12 έχουν γεννηθεί στην δεκαετία του ’90, δηλαδή δεν έχουν κλείσει καν τα 30 τους χρόνια.

Ο μέσος όρος ηλικίας όλων των υποψηφίων είναι τα 49 έτη, ενώ η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα που απολύτως συνειδητά ξεπέρασε ακόμη και το υποχρεωτικό όριο ποσόστωσης των φύλων, καθώς το 43% των υποψηφίων είναι γυναίκες.

Σε ορισμένες μάλιστα περιφέρειες είναι η πρώτη φορά που υπάρχει απόλυτη ισορροπία (50%-50%) στους υποψήφιους ανάμεσα στα δύο φύλα. Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ως αρχηγός κόμματος δικαιούται να είναι υποψήφιος σε τρεις περιφέρειες, επέλεξε την Δυτική Αθήνα, την Β Πειραιά και την Αχαΐα οι οποίες ήταν από τις ελάχιστες περιοχές της χώρας, στις οποίες η ΝΔ δεν είχε την πρώτη θέση στις πρόσφατες Ευρωεκλογές.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΚΕΛΕΤΣΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥΧΡΥΣΗΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΩΚΟΥΕΛΕΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥΦΕΡΑΛΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΙΑΤΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΜΟΥΣΤΑΦΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥΑΛΕΒΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣΤΟΥΡΚΕΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΜΑΓΓΑΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΛΟΥΧΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΘΕΟΔΩΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΚΑΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΙΟΥΤΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΑΚΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΡΑΠΤΗΕΛΕΝΗΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΑΠΙΚΑΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΧΙΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΣΑΒΒΑΣΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΝΘΗΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΑΝΑΤΟΛΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΠΑΠΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΛΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΩΤΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΦΩΤΕΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΥΙΩΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥΣΟΦΙΑΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΙΩΤΗ-ΚΕΛΕΜΠΕΚΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΟΦΙΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΣΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΙΑΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΛΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΞΟΠΛΙΔΟΥΑΜΑΛΙΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗΜΑΡΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΖΙΔΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΝΙΚΗΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΦΩΤΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣΞΕΝΟΦΩΝΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΣΔΡΑΕΥΘΥΜΙΑΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΤΟΝΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΡΥΖΙΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΙΟΥ-ΒΑΡΖΗΕΥΛΑΜΠΙΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΠΟΝΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΓΙΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΤΣΗΣΑΝΔΡΕΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΝΔΥΛΗΑΓΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣΖΗΣΗΣΙΑΤΡΟΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥΣΟΦΙΑΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ
ΜΙΣΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥΛΕΜΟΝΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΜΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΑΤΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΡΟΥΧΗΣΟΦΙΑΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥΟΛΓΑΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΦΙΛΗ-ΠΑΣΧΑΛΗΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΗΣΕΒΑΣΤΗΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΑΒΑΝΟΥΔΗΜΗΤΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΑΜΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΞΙΟΓΛΟΥΕΛΕΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΑΘΕΟΔΩΡΑΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΕΛΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΑΤΡΟΣ(ΑΝΑΙΣΘ/ΛΟΓΟΣ)
ΜΠΙΖΙΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΑΘΗΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΑΞΙΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΟΥΠΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΜΑΚΡΗΖΩΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΧΡΥΣΑΝΘΗΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΩΤΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣΤΑΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΑΑΣΗΜΙΝΑΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΤΟΛΙΑΣΟΦΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΚΙΚΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΠΟΣΤΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΜΑΡΙΑΙΑΤΡΟΣ
ΤΑΡΑΝΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΠΟΣΤΡ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΑΡΓΥΡΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΠΠΑΤΟΣΠΑΝΑΓΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΥΠΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΤΡΑΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΑΧΩΒΑΑΝΤΩΝΙΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΜΑΡΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΚΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΑΦΡΟΔΙΤΗΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΙΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΑΣΜΑΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΦΕΥΓΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΑΕΥΣΤΑΘΙΑΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΑΣΙΑΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΠΕΙΝΟΥΕΛΕΝΗΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΡΑΧΗΛΗΑΘΗΝΑΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΩΤΗΛΑΣΙΑΣΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣΑΛΕΞΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΕΥΓΕΝΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥΕΛΕΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΜΑΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΠΠΑΣΚΛΕΟΜΕΝΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘΩΜΑΙΣΙΑΤΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΑΣΠΑΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΛΟΥΚΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣΑΝΔΡΕΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΣΥΜΕΩΝΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΙΜΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΑΝΝΑΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣΝΙΚΗΤΑΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΟΛΓΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΛΑΘΟΥΡΗΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΗΤΡΙΑΝΟΥΙΟΥΛΙΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΟΦΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥΕΥΓΕΝΙΑΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΠΙΠΙΛΗΦΩΤΕΙΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΛΕΥΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΤΣΙΟΔΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΧΑΡΙΤΑΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΨΑΡΑΚΗΑΘΗΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΙΝΕΤΖΗΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΙΩΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣΦΩΤΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣΝΙΚΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΗΚΑΜΑΡΙΑΝΘΗΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΡΑΠΤΗΖΩΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΦΑΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗΣΟΦΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΙΩΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΒΑΝΙΟΥ)ΧΑΜΑΙΔΗ (ΕΜΥ)ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΑΝΝΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΘΕΟΔΩΡΑΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΑΣΚΑΛΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν.
ΨΑΡΙΑΝΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΑΝΝΗΜΕΡΟΠΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΡΜΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΕΥΓΕΝΙΑΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΓΙΑΚΟΥΟΥΡΑΝΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΤΩΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΒΑΡΒΑΡΑΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΒΑΡΒΑΡΑΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΔΟΥΝΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΓΙΑΜΑΡΙΑΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΜΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗΣΕΒΑΣΤΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣΑΝΔΡΕΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΧΡΙΣΤΙΝΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΔΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΕΥΡΩΠΗΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΦΥΣΣΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΠΡ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΤΣΗΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΡΑΕΥΓΕΝΙΑΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΟΥΛΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣΟΦΙΑΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΣΧΡΙΣΤΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΛΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΑΙΑΤΡΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΑΓΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΠΡΟΣΙΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥΘΕΟΔΟΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΛΑΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΙΒΗΙΩΑΝΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΑΜΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣΠΕΡΙΚΛΗΣΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΝΤΙΝΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΑΒΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣΝΕΟΚΛΗΣΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΛΕΚΚΑΒΕΡΟΝΙΚΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΚΡΗΕΛΕΝΗΙΑΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΜΑΡΙΑΕΜΠΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΙΑΙΣΑΒΕΛΛΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΙΩΑΝΝΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΦΟΥΡΟΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΙΝΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΦΟΡΤΩΜΑΣΦΙΛΙΠΠΟΣΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΔΗΤΣΑΜΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥΕΛΕΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΤΩΝΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΠΑΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΘΕΟΔΩΡΑΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΑΓΑΠΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΑΝΝΑΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥΘΕΑΝΩΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣΜΑΞΙΜΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΙΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΝΙΚΟΛΕΤΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΚΑΡΕΛΗΕΛΕΝΗΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
   
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΛΑΓΚΩΝΑΚΗΜΑΡΙΑΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗΜΑΡΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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