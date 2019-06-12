Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη – Με Νοτοπούλου και Γιαννούλη το ψηφοδέλτιο

Οριστικοποιήθηκαν πριν λίγο στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτικές υποψηφιότητες του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη, υποψήφιοι θα είναι:
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ