Οι σχέσεις γονέων παιδιών και εφήβων το θέμα της εκδήλωσης στο δημαρχείο Πανοράματος

«Σύγχρονες Σχέσεις Γονέων με Παιδιά και Εφήβους – Τι πρέπει να προσέχετε!» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει η «Πλάτων Ιατρική» υπό την αιγίδα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σήμερα στις 18:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στο δημαρχείο Πανοράματος.

Ομιλητές είναι:

Κρίτων Χριστιανόπουλος, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος

Professor of Psychiatry and Pediatrics Western Psychiatric Institute and Clinic University of Pittsburgh, Pa. School of Medicine USA

Ευαγγελία Μαρκούση, Ιατρός Νευρολόγος, M.D MSc

Επιστημονικά Υπεύθυνη ΠΛΑΤΩΝ Καλαμαριάς

Ηλίας Μίνος, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΛΑΤΩΝ Καλαμαριάς

Συντονίστρια:

Δημοσιογράφος – Σύνθια Σάπικα

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.