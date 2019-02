Οι πιο σέξι σκηνές ταινιών σε 3 λεπτά

Olivia Wilde, Jessica Alba, Demi Moore, Cameron Diaz … ακόμη και η Lady Gaga κάνουν μια εμφάνιση στις πιο σέξι σκηνές κινηματογραφικών ταινιών.

Ο Robert Jones, video editor απο το Λας Βέγκας, φίλος του κινηματογράφου και θαυμαστής των όμορφων γυναικών, έκοψε 83 από τις πιο σέξι κινηματογραφικές σκηνές για να τις χαρούμε στην οθόνη μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργήσει ένα mashup ταινιών και μουσικής, αλλά αυτό είναι σίγουρα το λιγότερο κατάλληλο για να παρακολουθήσετε στον χώρο εργασίας σας.

Το βίντεο παρακάτω περιλαμβάνει όλα τα είδη των ταινιών, από τις προφανείς (Showgirls), μέχρι τις πιο ελαφρώς σέξι (Cruel Intentions), τις κωμωδίες (Austin Powers) και τις κλασικες εφηβικές (The Next Girl Door, Bring In On). Ειναι όλες εδώ, οπότε καθίστε άνετα και πατήστε το play!