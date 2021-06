Ο Ρονάλντο ξεπέρασε τον Σεβτσένκο και έγινε ο γηραιότερος με δύο γκολ σε αγώνα Euro

Το 3-0 της Πορτογαλίας ενάντια στην Ουγγαρία έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, που με δύο γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Euro, καθώς έφτασε τα έντεκα.

Επιπλέον, ο CR7 έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει δύο γκολ σε αγώνα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς ήταν 36 ετών και 130 ημερών την Τρίτη!

Ξεπέρασε έτσι τον νυν προπονητή της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, Αντρέι Σεβτσένκο, που είχε βρει δύο φορές δίχτυα σε ηλικία 35 ετών και 256 ημερών στο 2-1 των Ουκρανών επί της Σουηδίας το 2012.

36y 130d – Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br

— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021