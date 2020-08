Ο Μακρόν αγκαλιάζει εξαγριωμένη Λιβανέζα- Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τη γυναίκα που σε μία έκρηξη απόγνωσης ζητά από τον Μακρόν να τους βοηθήσει και να μην πάει αυτή η βοήθεια σε χέρια διεφθαρμένων. Το βίντεο κατεγράφη στην περιοχή του λιμανιού όπου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να ζτήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης ως κύριας υπεύθυνης για την τραγωδία.



Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται ο Γάλλος πρόεδρος, συμμεριζόμενος τον πόνο και την απόγνωση της γυναίκας της απαντά: Είμαι εδώ για να βοηθήσω εσάς και όχι αυτούς…» και την αγκαλιάζει/

"You are sitting with warlords, they have been manipulating us for the past year"

A woman confronts French President Emmanual Macron in Beirut

He embraces her and says: "I'm not here to help them, I'm here to help you"https://t.co/kWGQxTr6rF pic.twitter.com/hIxvD26w9N

