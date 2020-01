Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης κριτής στο Your Face Sounds Familiar

Ανάμεσα στους τέσσερις κριτές θα βρίσκεται και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Γεωργούλης, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος.

Ο κος Γεωργούλης εξελέγη ευρωβουλευτής τον περασμένο Μάιο και όλα δείχνουν πως τη φετινή σεζόν θα μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στα καθήκοντά του στο Ευρωκοινοβούλιο και τις υποχρεώσεις του ως κριτής στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση του φετινού Your Face Sounds Familiar θα έχει ως εξής:

Οι παίκτες του Your Face Sounds Familiar

-Λάμπης Λιβιεράτος

-Γιώργος Χρανιώτης

-Στέφανος Μουαγκιέ

-Νικόλας Ραπτάκης

-Ηλίας Μπογδάνος

-Ευριδίκη

-Μαρία Ανδρούτσου

-Δανάη Λουκάκη

-Τάνια Μπρεάζου

-Κατερίνα Κουκουράκη

Η κριτική επιτροπή Your Face Sounds Familiar

-Αλέξης Γεωργούλης

-Γιώργος Μαζωνάκης

-Δημήτρης Σταρόβας

-Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού παρμένει η Μαρία Μπεκατώρου.