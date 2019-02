Ο Αλέκος Συσσοβίτης μάς συστήνει το καταφύγιό του: Ενα νεοκλασικό-εστία πολιτισμού

Δεν απουσιάζει ποτέ από τις θεατρικές σκηνές, ωστόσο εδώ και οκτώ χρόνια, μαζί με τον συνεργάτη του Αντώνη Περιστεράκο, έχει στήσει έναν πολυχώρο τέχνης σε ένα νεοκλασικό της πλατείας Αγίας Ειρήνης που αποτελεί προορισμό για Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης.

Εδω, όπως μας λέει ο Αλέκος Συσσοβίτης θα παρακολουθήσεις θεατρική παράσταση, θα δεις live γκρουπάκια με ψαγμένες μουσικές, θα δοκιμάσεις ωραίες γεύσεις, ποτά και χυμούς.

«Το FAUST-Bar-Theatre-Arts εγώ θα το χαρακτήριζα ‘μία εστία πολιτισμού και διασκέδασης’» λέει μιλώντας στο iefimerida o Αλέκος Συσσοβίτης. «Επιλέξαμε να εγκατασταθούμε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δίπλα στην Καπνικαρέα και την πλατεία Αγίας Ειρήνης, σε ένα τριώροφο διατηρητέο κτίριο στην οδό Καλαμιώτου 11 και ξεκινήσαμε τη λειτουργία το 2011. Νομίζω ότι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου τόσο για τη θεατρική, όσο και για τη μουσική του σκηνή και το bar».

Γιατί να επιλέξει κάποιος το Faust για την έξοδό του; «Αυτό που κάνει το Faust να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα bar του κέντρου είναι ότι είναι από τους ελάχιστους χώρους, αν όχι ο μοναδικός στην Αθήνα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το ποτό του, ακούγοντας live μουσική, σχεδόν κάθε μέρα της εβδομάδας. Καθημερινά φιλοξενούμε και από ένα διαφορετικό live event, με καλλιτέχνες από την εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή, καθώς και διάσημους DJs. Να αναφέρουμε επίσης, ότι είναι ίσως ο μόνος χώρος στην Ελλάδα που βλέπεις θεατρική παράσταση και αμέσως μετά μουσικό live με προσφορές στο εισιτήριο».

«Επίσης, μπορείς να ακούσεις διαφορετικά είδη: από jazz και ροκ, μέχρι reggae, latin, ρεμπέτικα.. Για παράδειγμα μέσα στον Φλεβάρη θα ανέβει στις 21/2 η υπέροχη Angelika Dusk με ένα απροσδόκητο playlist από rock, blues και γαλλόφωνη ραπ, μέχρι ποπ και τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία ενώ, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Χρανιώτης και το συγκρότημά του Imitate your mother θα πειραματιστούν με πολλά είδη μουσικής και θα μας παρουσιάσουν κάτι που οι ίδιοι αποκαλούν ‘Διονυσιακό Ροκ Εντ Ρολλ’».

«Να σας δώσω και μία γεύση από Μάρτιο; Έχουμε πολλά ηχηρά ονόματα. Κατ’ αρχάς, οι Koza Mostra! Πρόκειται για ένα συγκρότημα που ήθελα καιρό να το κατεβάσω στην Αθήνα. Οι Koza Mostra κατηφορίζουν από τη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική εμφάνιση στο Faust την Παρασκευή 1 Μαρτίου και είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα βιώσει ένα εκρηκτικό live. Στη συνέχεια την Κυριακή 3 Μαρτίου θα ανέβουν στη σκηνή οι Cubaneros. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για τη νούμερο 1 latin band στην Ελλάδα. Όσοι αγαπούν λοιπόν, κουβανέζικους-λάτιν ρυθμούς, αυτό το live δεν πρέπει να το χάσουν και last but not least, στις 7 Μαρτίου έρχεται ο Nέγρος του Μοριά! Είναι από τους καλύτερους καλλιτέχνες της νέας γενιάς. Ραπερ-χιπ χοπερ, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κυψέλη από Γκανέζους γονείς, χρησιμοποιεί την αργκό της πλατείας Βικτωρίας και της Φωκίωνος Νέγρη και «μιλάει» με τη μουσική του στα νέα παιδιά, όσο κανένας άλλος».

«Κάθε Δευτερότριτο, απουσιάζω, μόνο για λίγο, και ανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Είμαι με τους bijoux de kant σε μια διαρκή αναμέτρηση με το ερώτημα «τι είναι νεοελληνικό έργο σήμερα» η ομάδα συναντά για δεύτερη φορά τον Άκη Δήμου με το νέο έργο «Τα Δάση στα Γόνατα» από τη σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Με αφετηρία ένα επεισόδιο από το μυθιστόρημα «Ο Παλαιός των Ημερών» του Παύλου Μάτεσι, ο Άκης Δήμου ιστορεί τη ζωή στην ορεινή Αρκαδία των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα. Οι τέσσερις ήρωες του έργου, ένας περιφερόμενος θαυματοποιός, ένας χωρικός, η γυναίκα του και ένας πλανόδιος θεατρίνος, που διατρέχουν ένα παράφορο τοπίο τριγμών που ακροβατεί ανάμεσα στο Χριστιανισμό και την αρχαιολατρεία, αφηγούμενοι, ο καθένας με τον τρόπο του, τους αναβαθμούς και τα στάσιμα της θρησκείας των δαιμονικών θαυμάτων και των ‘απαγορευμένων’ ερώτων».