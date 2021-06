Νέος πρόεδρος της Hellastron o Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Hellastron και σύμφωνα με πληροφορίες νέος πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος που είναι εδώ και περίπου δύο χρόνια ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ είναι για τα επόμενα δύο χρόνια. A` Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Εμμανουήλ Βράιλας, Διευθύνων Σύμβουλος, «Νέα Οδός Α.Ε.» και «Κεντρική Οδός ΑΕ», Β Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Συριανός που είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Αυτοκινητόδρομος Μορέας και στην ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Γενικός Γραμματέας είναι ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος στη Γέφυρα Α.Ε. και την Ολυμπία Οδό.

Είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής της Εγνατίας εκλέγεται στο τιμόνι της Hellaston (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK), φορέας ο οποίος ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στο φορέα που λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, συμμετέχουν οι εξής εταιρείες: η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυμπία Οδός και οι Αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Αιγαίου, και Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Ο νέος επικεφαλής της Hellastron κατείχε μέχρι προσφάτως τη θέση του Γενικού Γραμματέα του φορέα. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ- Συγκοινωνιολόγος και είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία Οδός ΑΕ από τον Σεπτεμβριου 2019 μέχρι σήμερα.

Μέλος του στελεχιακού δυναμικού από το 1997, της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ (ΕΟΑΕ), η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας (1000 χλμ), περίπου το 50% των χιλιομέτρων στην ελληνική επικράτεια. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, με κύρια εξειδίκευση στον τομέα των συγκοινωνιακών έργων. Εργάστηκε για έξι χρόνια, στον κρατικό φορέα των μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Τέξας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό αυτοκινητοδρόμων με Διοδία, αλλά και μέσων σταθερής τροχιάς.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (1988) και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων από τις Η.Π.Α., Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινωνιολόγου στις ΗΠΑ, (Masters of Science in Civil Engineering) με υποτροφία σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα (University of Minnesota) και Μεταπτυχιακές Σπουδές Οικονομικών και Πολεοδομίας, με υποτροφία σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (University of Texas).

Παλιός γνώριμος της Hellastron

Έχει διατελέσει το 2014, εκπρόσωπος όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (Asecap)και εκλεγμένο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της. Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του φορέα «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» με τον διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK) (2014-2016), ο οποίος ιδρύθηκε με τη συμμετοχή όλων των αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα και καλύπτει δίκτυο 2.500 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων.

Ο κ. Κουτσούκος εκπροσωπεί την Ελληνική συμμετοχή στην Κοινότητα, στα θέματα Ηλεκτρονικών Διοδίων και Διαλειτουργικότητας από το 2002, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων (ΔΑΣ) από το 2007, της υπεύθυνης αρχής για την αδειοδότηση της λειτουργίας των σηράγγων στην Ελληνική επικράτεια. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1989. Μέλος τόσο της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers – ASCE) όσο και του Ινστιτούτου Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών (Institute of Transportation Engineers ITE).