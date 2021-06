Νέο χρηματοδοτικό όργανο για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ένα νέο χρηματοδοτικό όργανο, που θα ενισχύει κατά προτεραιότητα γυναίκες που ιδρύουν εταιρείες, θα θεσπιστεί το επόμενο διάστημα η Ε.Ε., ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Impact of W20 in the lives of European Women – Η επιρροή της W20 στις ζωές των γυναικών στην Ευρώπη», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) και η ομάδα εργασίας του Woman 20 (W20).

Ο κ. Σχοινάς, ανέφερε, πως στην καρδιά των στόχων, είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που τολμούν και επιχειρούν επί ίσοις όροις και τόνισε πως «αν και το 1/3 των εταιρειών της Ε.Ε. έχει ιδρυθεί από γυναίκες, αυτές παραμένουν χαμηλά στην άντληση και εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων» και πρόσθεσε πως «με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, θέλουμε να δώσουμε ώθηση και κίνητρα στις γυναίκες όλων των ηλικιών, στις νέες συνθήκες της αγοράς και ειδικά σε κλάδους που δεν είναι τόσο συνηθισμένη η παρουσία τους. Ειδικά για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η κατάργηση κάθε προκατάληψης, κάθε εμποδίου και διάκρισης, πρέπει να είναι ή απόλυτη προτεραιότητα».

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος ανέφερε πως αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αύξηση της παρουσίας των γυναικών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, «δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην οριζόντια εκπροσώπηση μεταξύ των φίλων» και πρόσθεσε πως «στόχος είναι να η ισότητα των φίλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις προσπάθειες του για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπροσώπησης των φίλων σε όλα τα επίπεδα. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει να ενδυναμώνει και να παρέχει ορατότητα στις γυναίκες».

«Σαν γυναίκες, σαν επιχειρηματίες σαν ενεργή πολίτες, σαν Ελληνίδες, πρέπει να αναλάβουμε δράση να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα ώστε η ισότητα να αποκτήσει άλλη διάσταση στη χώρα μας» υπογράμμισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), Αποστολίνα Τσαλταμπάση.

Για τα θέματα ισότητας τοποθετήθηκαν η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νέα Δημοκρατία – EPP Μαρία Σπυράκη και η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΣΥΡΙΖΑ – GUE/NGL, Έλενα Κουντουρά και στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις επιχειρηματιών και πολιτικών γυναικών, σχετικά με τον προσβάσιμο τουρισμό για τα άτομα με αναπηρία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθησία και το ρόλο της γυναίκας.

Η κ.Σπυράκη, υπογράμμισε, ότι στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, «στην Ε.Ε. γίνονται σοβαρές κινήσεις και νομοθετικές ενέργειες και τα κράτη μέλη ενσωματώνουν και εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ενέργειες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλα εξελίσσονται όπως θα θέλαμε» και επέλεξε να αναφερθεί στη ρήση του Νίκου Καζαντζάκη, ο οποίος όπως είπε, ύμνησε μοναδικά την αξία και τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας και έλεγε ότι όλο αυτό είναι «τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου». «Κάθε βήμα υπέρ της εγκαθίδρυσης της πραγματικής ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων, είναι βήμα για έναν καλύτερο κόσμο και αυτό είναι το τελικό ζητούμενο», είπε.

«Η δημοκρατία, η συνοχή, η ανάπτυξη και η ευημερία είναι καθρέπτες του βαθμού συμμετοχής των γυναικών σε όλο το φάσμα της οικονομικής, παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας. Όσο στηρίζουμε τις γυναίκες, κάνουμε βήματα μπροστά στην επίτευξη αυτών των στόχων, που είναι το μεγάλό εθνικό και ευρωπαϊκό στοίχημα. Η στήριξη των γυναικών, πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις ασκούμενες πολιτικές», σημείωσε η κ. Κουντουρά.

Για το μέλλον και τις πολιτικές που έχουν ως στόχο τη στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μίλησε η ευρωπαία επίτροπος στη γενική διεύθυνση ανάπτυξης, Dana Adriana Puia Morel. «Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολλές προκαταλήψεις και προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε προγράμματα ενθάρρυνσης κυρίως των νεαρών γυναικών να ασχοληθούν και να εκπαιδευτούν σε τομείς επιστήμης, τεχνολογίας και μαθηματικών έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να πετύχουν», επισήμανε.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, επικεφαλής αντιπροσωπειών της W20 τοποθετήθηκαν για τη σημασία και το έργο της ομάδας εργασίας. Η πρόεδρος της W20, Elvira Marasco και επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας W20, είπε πως «η ισότητα των φύλων πρέπει να είναι σημαντική προτεραιότητα του G20, καθώς είναι η μόνη λύση για να αυξηθεί το ΑΕΠ του πλανήτη. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη των γυναικών, πρέπει να προάγουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας W20, Cheryl Van Dyck, τόνισε πως «υπάρχουν διακρίσεις και σεξισμός ανάμεσα στα φύλα, ακόμα και στις νεοφυείς εταιρείες όταν ηγείται γυναίκα παίρνουν μικρότερες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν ευκαιρίες που χάνονται», και η επικεφαλής της Καναδικής Αντιπροσωπείας W20 Alison Kirkland, υπογράμμισε πως «το 2018 η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προάγει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ανέπτυξε σημαντική στρατηγική που έδωσε σε οργανισμούς επιχειρηματιών να ενισχύσουν τη δράση τους».

Τέλος, η επικεφαλής της Τουρκικής Αντιπροσωπείας W20 Gülden Türktan, επισήμανε ότι «το W20 έδωσε την ευκαιρία στις χώρες να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν. Η Ελλάδα είναι μια σπουδαία χώρα στην ευρύτερη γειτονία, είμαστε πολύ κοντά και μπορώ να διακρίνω ότι οι γυναίκες έχουν πολλές δεξιότητες και εάν είμαστε ενωμένες είναι απερίγραπτο αυτό που μπορούμε να πετύχουμε».