Νέα Navtex από την Τουρκία μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W: 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W: 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

Μισέλ: Η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη συμπεριφορά της Άγκυρας, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε» για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση, δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θεωρώ ότι το παιγνίδι της γάτας και του ποντικού πρέπει να σταματήσει», προειδοποίησε.

«Εάν η Άγκυρα συνεχίσει τις παράνομες ενέργειές της, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας», είχε προειδοποιήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής του Οκτωβρίου. Τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε απευθύνει μία πρόταση ανοίγματος προς την Αγκυρα συνοδευόμενη από μία απειλή, αν η Τουρκία δεν έπαυε τις ενέργειές της, οι οποίες είχαν ήδη καταδικασθεί από την ΕΕ. Η απόφαση η οποία ελήφθη τότε ήταν να εξετασθεί η κατάσταση κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι η Επιτροπή είχε επιφορτισθεί με την επεξεργασία οικονομικών κυρώσεων και ότι είναι έτοιμες να τεθούν σε ισχύ.

Η ομοφωνία είναι απαραίτητη για την επιβολή κυρώσεων. Όμως η Γερμανία έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει την επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας με την ελπίδα της επίτευξης μίας συμφωνίας «για την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με την Τουρκία».