NASA: Πόσες πιθανότητες έχει ο αστεροειδής Μπενού να πέσει στη Γη το 2182

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε νέες εκτιμήσεις της σχετικά με την πιθανότητα ο αστεροειδής Μπενού να πέσει στη Γη. Οι επιστήμονές της υπολόγισαν ότι γενικά η πιθανότητα πρόσκρουσης έως το 2300 είναι περίπου μία στις 1.750 (0,057%), ενώ η πιθανότερη ημερομηνία να συμβεί κάτι τέτοιο, όταν ο αστεροειδής εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει περισσότερο τον πλανήτη μας, είναι στις 24 Σεπτεμβρίου 2182, αλλά και πάλι η πιθανότητα πρόσκρουσης είναι μόνο μία στις 2.700 (0,037%).

Η επόμενη κοντινή προσέγγισή του στη Γη -σε απόσταση πιο κοντινή από ό,τι η Σελήνη- θα γίνει το 2135, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι για τον Μπενού», δήλωσε καθησυχαστικά ο πλανητικός επιστήμονας Λίντλεϊ Τζόνσον του Γραφείου Συντονισμού Πλανητικής Άμυνας της NASA.

Μολονότι, πάντως, οι πιθανότητες ο Μπενού, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1999, να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας είναι πολύ μικρές, ο εν λόγω διαμέτρου 500 μέτρων αστεροειδής (τον οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα το αμερικανικό σκάφος OSIRIS-Rex), παραμένει ένας από τους δύο πιο επικίνδυνους γνωστούς αστεροειδείς στο ηλιακό σύστημά μας, μαζί με τον «1950 DA», γι’ αυτό θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται.

Οι ερευνητές του Κέντρου Μελέτης Κοντινών στη Γη Αντικειμένων (CNEOS) της NASA, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διαστημικό περιοδικό «Icarus» (Ίκαρος), ανέφεραν ότι η αποστολή OSIRIS-Rex αποτέλεσε μία θαυμάσια ευκαιρία για να μελετηθεί καλύτερα ο αστεροειδής και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική τροχιά του σε βάθος χρόνου, με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάθε άλλο αστεροειδή έως τώρα.

Το σκάφος της NASA, που πέρασε σχεδόν δυόμισι χρόνια ακολουθώντας στενά τον Μπενού, τον εγκατέλειψε φέτος τον Μάιο, αφού προηγουμένως συνέλλεξε μέσω του ρομποτικού βραχίονά του ένα δείγμα βάρους ενός κιλού από την επιφάνειά του, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει στη Γη -στην έρημο της Γιούτα των ΗΠΑ- τον Σεπτέμβριο του 2023 για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση.

Η NASA έχει βρει, μέχρι σήμερα, περισσότερους από 26.000 αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη. Όμως, δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ποιος αστεροειδής μπορεί πράγματι να απειλήσει τον πλανήτη μας και πότε. Γι’ αυτό, άλλωστε, άρχισαν να αναπτύσσονται τεχνολογίες αποτροπής σε περίπτωση που σημάνει συναγερμός κάποια -απευκταία- στιγμή.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/technology/nasa-poses-pithanotites-exei-o-asteroeidis-mpenou-na-pesei-sti-gi-to-2182

