Μύθος ή αλήθεια: Τα μοναχοπαίδια δεν είναι ευτυχισμένα

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από Βρετανούς επιστήμονες διαβεβαιώνει:

-τα μοναχοπαίδια είναι πολύ ευτυχισμένα και ικανοποιημένα από τη ζωή τους, καθώς τα παιδιά με αδέλφια, αναπτύσσουν μεγάλο ανταγωνισμό για την προσοχή των γονέων καθώς και για τα υλικά αγαθά της οικογένειας.

-τα μοναχοπαίδια τείνουν να είναι πιο ώριμα συναισθηματικά και πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.

– περνούν συχνά μεγάλο μέρος του χρόνου τους με ενήλικες, γεγονός που τα βοηθά να ωριμάσουν πιο γρήγορα, συχνά μάλιστα να αποκτήσουν και δεξιότητες, όπως γλωσσικές, αλλά και εμπειρίες που δεν έχουν άλλα παιδιά μεγαλύτερων οικογενειών.

Τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε με ένα μοναχοπαίδι:

Η υπερπροστασία

Οι υπερβολικά υψηλές προσδοκίες

Η συναισθηματική εξάρτηση

Το υπερτονισμένο «εγώ»

Όμως τι πρέπει να προσέξουμε για να είναι πραγματικά ευτυχισμένα, ώστε να μπορούν να κοινωνικοποιηθούν με άνεση και να γίνουν κακομαθημένα;

Να προσπαθούμε ως γονείς να συναναστρεφόμαστε κι εκτός σχολείου με φίλους του παιδιού, είτε με play dates είτε μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες για να ενδυναμώνονται οι σχέσεις με συνομήλικούς τους. Πρέπει να μάθουν να είναι ανεξάρτητα, το οποίο σημαίνει να μάθουν από νωρίς να βοηθούν στο σπίτι, να ετοιμάζουν τα πράγματά τους, να είναι υπεύθυνα να για το δωμάτιό τους, τα μαθήματά τους, τα παιχνίδια τους. Last but not least…να μάθουν να μοιράζονται τα αποκτήματά τους με τους υπόλοιπους είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι.