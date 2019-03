Μπρόκολο, το θαυματουργό -Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού και καρκίνου!

Σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American College of Cardiology» το μυστικό συστατικό του μπρόκολου ονομάζεται σουλφοραφάνη και μπορεί να ενεργοποιήσει πολύτιμα ένζυμα που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το μπόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών όχι μόνο προστατεύουν τον εγκέφαλο, αλλά μετριάζουν τις επιπτώσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τέλος, το μπρόκολο κάνει επίσης καλό στο δέρμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C. Μπορεί να βοηθήσει στην στην μείωση των ρυτίδων και στην βελτίωση της συνολικής υφής του δέρματος.