Μπορεί να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρώτη πόλη μηδενικών απορριμμάτων στην Ελλάδα;

Με όραμα έναν κόσμο χωρίς σκουπίδια και με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, το Zero Waste Lab φιλοδοξεί να αποτελέσει τον δίαυλο που θα συμβάλλει στην αλλαγή στάσης απέναντι στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα Zero Waste Future που υλοποιείται απο την Coca-Cola με την συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και της ομάδας των «The New Raw» έχει στόχο να καταστήσει την Θεσσαλονίκη την πρώτη πόλη μηδενικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργήθηκε το Zero Waste Lab, ενα διαδραστικό κέντρο-εργαστήριο στην καρδιά της ΔΕΘ που στους βασικούς του στόχους είναι μεταξύ άλλων η εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας.

Τα εγκαίνια του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας Zero Waste Lab στην Ελλάδα έγιναν σήμερα σε μια εκδήλωση που οι καλεσμένοι είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στο χώρο του εργαστηρίου και να δουν από κοντά τον τρόπο που τα απορρίμματα μπορούν όχι μόνο να ανακυκλωθούν αλλα και να επαναχρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες που παρουσίασαν το πρόγραμμα, όσα έχουν επιτευχθεί ως τώρα και όσα προγραμματίζονται για το μέλλον.

Μέσα σε εννέα μήνες, μετά την δέσμευση ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την Coca-Cola για συνεργασία και κοινή δράση, 90 τόνοι υλικών συλλέχθηκαν, σχεδιάστηκαν 3000 έπιπλα ενώ 100 χιλιάδες πολίτες ενημερώθηκαν και 1,1 εκατομμύριο πολίτες εκτέθηκαν στο μήνυμα του προγράμματος Zero Waste Future. «Ειναι μια προσπαθεια η οποια εχει αγκαλιασει ο κοσμος της Θεσσαλονίκης, δινουμε στον κοσμο την ευκαιρία να δει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά σκουπίδια, υπαρχουν υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν και πως το καθε τι μπορεί να έχει μια δευτερη και μια τρίτη ζωή. Αυτό που εμεις θεωρουμε σκουπιδι μπορει να μεταμορφωθεί με το 3d printing σε ενα πάρα πολύ όμορφο αστικό έπιπλο το οποίο μπορεί να συμβάλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη μας» ανέφερε η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρυ Ρ. Πάιατ που ξεναγήθηκαν στο χώρο του εργαστηρίου. «Αυτό το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, με τα εργαστήρια και με την όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει περισσότερα για την ανακύκλωση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η τελετή παράδοσης του Πάρκου ΧΑΝΘ, το οποίο εδώ και λίγες μέρες φιλοξενεί τα 3D εκτυπωμένα έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, που σχεδίασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης τους, στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος «Print Your City». Το πάρκο περιλαμβάνει πλέον 10 3D έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, που ισοδυναμούν με 800 κιλά πλαστικού.

Το Zero Waste Lab έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 2.000 επισκέπτες, ανάμεσα τους και πάρα πολλούς μαθητές σχολείων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, στο χώρο του Lab, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από το robot 3D printer, το οποίο τυπώνει αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ακόμα, στο χώρο του Zero Waste Lab, οι Θεσσαλονικείς μπορούν να ανακυκλώνουν τα πλαστικά τους απορρίμματα στα δύο μηχανήματα ανακύκλωσης που βρίσκονται στο χώρο

Το πρόγραμμα Zero Waste Future με μότο «Τίποτα δεν πάει χαμένο» ανακοίνωσε τις προγραμματισμένες ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν. Ανάμεσα τους είναι ο σχεδιασμός της υλοποίησης της δεύτερης γειτονιάς «Print Your City», η ενίσχυση των δράσεων στο παραλιακό μέτωπο και η συνέχεια του προγράμματος «Ανακυκλώνω στις παραλίες»,. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε 7 σχολεία της Θεσσαλονίκης, με δράσεις Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, Πρόληψης, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, στο οποίο αναμένεται να ενημερωθούν περίπου 4.000 μαθητές και καθηγητές του Δήμου Θεσσαλονίκης για το πώς θα μπορούσε να γίνει πράξη η Μηδενική παραγωγή αποβλήτων στο σχολείο τους. Τέλος, η εταιρεία αναφέρθηκε και στην ευρύτερη πρόθεση δημιουργίας zero waste πανεπιστημίων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφετεριών που επίσης σκοπεύει να ξεκινήσει να υλοποιεί μέσα στη χρονιά, εκφράζοντας τη φιλοδοξία να ξεκινήσει ένα zero waste κίνημα, το οποίο θα καταφέρει σταδιακά να αγγίξει πολύ περισσότερες περιοχές και τομείς της ζωής των πολιτών.

Ρεπορτάζ: Ευτέρπη Μουζακίτη