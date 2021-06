Μπογδάνος: «Ο Χρυσοχοΐδης έχει αφήσει την Αθήνα στο έλεος του Θεού» (vid)

Στο στόχαστρο του Βουλευτή Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνου Μπογδάνου βρέθηκε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κυβερνητικός βουλευτής, καλεσμένος στην εκπομπή Out of the Box του Γιώργου Πιέρρου στο Timeline, άσκησε δριμεία κριτική στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει αφήσει την Αθήνα στο έλεος του Θεού».

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος τόνισε δε, πως «αν συνεχίσει έτσι ο Χρυσοχοΐδης και βγει ο Λοβέρδος στο ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση από δεξιά».

