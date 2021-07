Μητσοτάκης για Ε-65: Κλείσαμε μια εκκρεμότητα 14 ετών- Πανηγυρική έγκριση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από Ecofin

Με την παρουσία και τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διεξάγεται σήμερα η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κύρωση των συμβάσεων τροποποίησης που αφορούν την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα του Ε-65.

Ένα έργο που έπειτα από 10 σχεδόν χρόνια αβεβαιότητας εισέρχεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης, καθώς ύστερα από δύο χρόνια συστηματικής δουλειάς, με αλλεπάλληλες επαφές και διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, τελικά έλαβε το πολυπόθητο «πράσινο» φως και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και χωρίς να απαιτηθούν εθνικοί πόροι.

Ο βόρειος οδικός άξονας του Ε-65 ξεκινά από τα Τρίκαλα και ενώνεται με την Εγνατία, έχει μήκος 70,5 χιλιομέτρων. Θα είναι ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος με διατομή δύο συν δύο λωρίδες και ΛΕΑ, η διάρκεια κατασκευής του εκτιμάται στα τρία χρόνια και είναι προϋπολογισμού 442 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προϋπολογιστεί και περίπου 38 εκατ. ευρώ επιπλέον για τις απαλλοτριώσεις και τις αρχαιολογικές εργασίες που μπορεί να προκύψουν.

«Τέτοιες ημέρες, το 1881 η Θεσσαλία γιόρταζε την ένωση της με το νεαρό τότε ελληνικό κράτος. 140 χρόνια μετά η ίδια περιφέρεια γνωρίζει ακομή μία ενσωμάτωση, αναπτυξιακή αυτή τη φορά με τον αυτοκινητόδρομο Ε -65», τόνισε μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε – 65, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας: «Αποτελεί μία επιλογή που ενώνει δυναμικά την χώρα και συμπίπτει με την πανηγυρική έγκριση του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 από το Εκοφιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να πιστοποιήσει πως το σχέδιο ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της χώρας. Το έργο αυτό διαλύει την απομόνωση και χαράσσει νέους ορίζοντες και η ψήφιση του σήμερα αποτελεί το τέλος μιας εκκρεμότητας 14 ετών, καθώς το έργο δημοπρατήθηκε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή».

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του σημείωσε:«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το απόλυτο κενό χρηματοδότησης. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2019 δεσμεύθηκα πως παρά τα εμπόδια που κληρονομήσαμε πως το έργο θα ολοκληρώνονταν πάση θυσία. Έτσι επιβεβαιώσαμε το σύνθημα μας: το είπαμε, το κάναμε. Κατόπιν και δικής μου παρέμβασης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ, κατορθώσαμε να λάβουμε τη σχετική έγκριση. Διαψεύσαμε για μία φορά ακόμη όσους είχαν σπεύσει να χαρακτηρίσουν την εν λόγω εξέλιξη περίπου αδύνατη. Ο Ε- 65 Θα δημιουργήσει για την Θεσσαλία περίπου 1000 θέσεις κατά την κατασκευή του και περίπου 150 θέσεις κατά την λειτουργία του».

Συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε – 65, ο πρωθυπουργός τόνισε:«Η νέα αρτηρία θα συνδέει τον Βόλο με την Ηγουμενίτσα τα δύο σημαντικότερα διαμετακομιστικά λιμάνια της Κεντρικής Ελλάδος και της Ηπείρου. Θα συνδέσει μεταξύ τους και σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. Η μεταφορά προιόντων θα γίνεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο φθηνά. Ο Ε -65 είναι ένας πράσινος δρόμος, που οδηγεί στο μέλλον και οδηγεί την Θεσσαλία στην πράσινη μετάβαση. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας επιβραβεύοντας την τολμηρή απόφαση της Ελλάδος να περάσει σε μία εποχή γρήγορης απολιγνιτοποίησης. Η Δυτική Μακεδονία θα είναι, με την ολοκλήρωση του έργου, ενταγμένη στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο Ε -65 αποτελεί μέρος του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Η ολοκλήρωση του έργου συμβολίζει τη βούληση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τις υποδομές ως εφαλτήριο ανάπτυξης, ενώ αποτελεί απόδειξη της προγραμματικής μας συνέπειας»

Μητσοτάκης: «Θα σας καλέσουμε στα πραγματικά εγκαίνια του έργου και όχι σε μουσαμάδες»

«Υπάρχει η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ για τον δρόμο Πάτρα – Πύργος, την περιμένουμε πολύ σύντομα, αναμένουμε τα μηχανήματα να πάρουν μπροστά πολύ γρήγορα, ώστε να εκλείψει αυτή η μαύρη τρύπα στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Εξασφαλίσαμε, εξάλλου, πως η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να επεκταθεί και πέραν του 2023. Αυτή τη στιγμή ξεδιπλώνεται στην χώρα ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που αγγίζει τα 13 δις ευρώ. Με έργα τελματωμένα, που επιτέλους κινούνται, αλλά και νέα, που δρομολογούνται. Θυμίζω τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και την γραμμή 4 του μέτρο, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο, που θα γίνει στην χώρα. Στην τελική ευθεία είμαστε και για το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την απόφαση του ΣτΕ ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του έργου με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά του έργου. Θα σας καλέσουμε κ. συνάδελφοι στα πραγματικά εγκαίνια του έργου και όχι σε μουσαμάδες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε – 65.

Μητσοτάκης: «Καλώ την Εθνική Αντιπροσωπεία, όλα τα κόμματα, να ψηφίσουμε την κύρωση του έργου Ε-65» 1

Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα να ψηφίσουν την κύρωση του έργου Ε-65 έκανε, από το Βήμα της Βουλής μιλώντας στη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε – 65, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «Ανάπτυξη για όλους και δουλειές για όλους. Τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε κυβερνήσεις, αλλά στον ελληνικό λαό, καθώς η εκκίνηση, η δρομολόγηση και η ολοκληρώση τους συμβαίνει συχνά να συμπίπτουν με διαφορετικές κυβερνήσεις. Για τον Ε – 65 δεν μπορώ να μην αναφέρω πως δημοπρατήθηκε επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρα και κάποια τμήματα του ολοκληρώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας κυβέρνηση θέλει να υπερηφανεύεται πως θέλει να κάνει το καλό καλύτερο. Δεν είναι η ώρα για απολογισμούς αλλά για αισιόδοξους προγραμματισμούς. Καλώ την Εθνική Αντιπροσωπεία, όλα τα κόμματα, να ψηφίσουμε την κύρωση του έργου γιατί ο Ε – 65 είναι ένας νέος δρόμος, που ανοίγει νέους δρόμους για την πατρίδα μας».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/mitsotakis-gia-e-65-panigyriki-i-egkrisi-tou-sxediou-ellada-20-apo-to-ecofin

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram