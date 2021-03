Μητσοτάκης: Αν δεν είχαμε κάνει lockdown στην Αττική τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα

Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν νύχτα και μέρα τον αγώνα, δίπλα στους ασθενείς, κατά της πανδημίας της Covid-19.

«Καθώς τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται και κάθε ημέρα ανοίγουμε και καινούργια επιπλέον κρεβάτια, θα πρέπει να κάνουμε όλοι μία τελευταία μεγάλη προσπάθεια, να αφήσουμε και αυτήν την έξαρση πίσω μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο υγειονομικό προσωπικό.

«Ήρθα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, στο πρόσωπό σας, σε όλους τους εργαζόμενους εδώ στη νέα Μονάδα Εντατικής του “Σωτηρία”» ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην επικεφαλής της νέας ΜΕΘ Μαρία Νταγάνου. Η νέα ΜΕΘ εγκαινιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα και πρέπει να εξηγήσουμε και στους πολίτες είναι ότι τα καινούργια στελέχη του ιού -οι μεταλλάξεις, οι λεγόμενες βρετανικές μεταλλάξεις- κάνουν τον ιό πιο μεταδοτικό. Αυτό εξηγεί και την απότομη αύξηση των κρουσμάτων παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρει μέτρα προστασίας και βρισκόμαστε ουσιαστικά σε lockdown στην Αττική εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και ευτυχώς που το κάναμε, διότι αν δεν το είχαμε κάνει τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο ιός δεν επιτρέπει εφησυχασμό έως ότου οικοδομηθεί τείχος ανοσίας μέσω της εκστρατείας εμβολιασμού. «Να θυμόμαστε πάντα ότι ο ιός καραδοκεί παντού, έτσι δεν είναι; Βλέπετε εσείς περιστατικά -και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό- έχουμε περιστατικά νέων ανθρώπων χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Μας αιφνιδιάζει αυτός ο ιός, γι’ αυτό η προσοχή πρέπει να είναι η μέγιστη. Μέχρι να εμβολιαστούν τουλάχιστον οι συμπολίτες μας για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτά τα οποία μας έχετε πει εσείς ότι πρέπει να κάνουμε και είναι αποτελεσματικά», σημείωσε κατά τη συνομιλια του με την κ. Νταγάνου.

Επισήμανε δε, ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν διατεθειμένοι να εμβολιαστούν, καθώς εμπεδώνεται η ασφάλεια των εμβολίων και η πολιτεία κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Με τους εμβολιασμούς δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το ανάποδο, ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί, είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης αυξάνεται το ποσοστό των συμπολιτών μας που θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό γίνεται γιατί διαπιστώνουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και νομίζω ότι έχουν εμπιστοσύνη και στην πολιτεία, η οποία έχει δρομολογήσει αυτήν την διαδικασία με επαγγελματισμό και με σεβασμό επίσης στους συμπολίτες μας οι οποίοι έρχονται να εμβολιαστούν», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε ότι από τον Απρίλιο η διαθεσιμότητα των εμβολίων θα αυξηθεί σημαντικά. «Άρα, θα μπορούμε να προχωράμε και πολύ πιο γρήγορα», είπε.

H κ. Νταγάνου σημείωσε ότι από τις 26 Οκτωβρίου που άρχισε να λειτουργεί η νέα ΜΕΘ για ασθενείς με Covid έχουν νοσηλευτεί μέχρι σήμερα 220 άνθρωποι.

Ο Πρωθυπουργός, τον οποίο συνόδευε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, συνομίλησε με τη Διευθύντρια της νέας ΜΕΘ Μαρία Νταγάνου, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, καθώς και με τον Διοικητή του νοσοκομείου Σωκράτη Μητσιάδη.

