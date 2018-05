Μελίνα Ασλανίδου: Ξεχάστε την καστανή! Έκανε την πιο ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά της! Πως σας φαίνεται;

Mιά ριζική αλλαγή έκανε στην εμφάνιση της η Μελίνα Ασλανίδου!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια επισκεφτεί τον χώρο του αγαπημένου της, Βασίλη Μουντάκη- ενώ αφέθηκε στα έμπειρα χέρια της ομάδα του και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν τέλειο! Διαβάστε παρακάτω…

Η Μελίνα Ασλανίδου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, την φωτογραφία με την αλλαγή της, αφού έγινε ξανθιά!

Η ίδια, έγραψε χαρακτηριστρικά στην λεζάντα: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του αγαπημένου μου Βασίλη Μουντάκη , ξεχωρίζουν γιατί έχουν στόχο έχουν όραμα και αγάπη σε αυτό που κάνουν … εγώ όμως προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω για την υπέροχη αυτή αλλαγή και όλη την φροντίδα που έλαβα από όλη την ομάδα … keep going!!!! You rock»

Δείτε την ανάρτηση της: