Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης: Μένουμε ενεργοί,Μένουμε σπίτι…με μεταδόσεις πρωτότυπου καλλιτεχνικού υλικού όλη τη Μ.Εβδομάδα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει μέσω του διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, νέες παραγωγές μουσικών εκδηλώσεων με σημαντικούς καλλιτέχνες στη σκηνή Αιμίλιος Ριάδης.

Η Κ.Ο.Θ. συμμετέχει στις δύο πρώτες παραγωγές της σειράς, με έργα μουσικής δωματίου των Μπετόβεν, Λιάλιου, Φρανκ και Έλγκαρ. Οι συναυλίες θα μεταδοθούν τη Μ. Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη μέσα από το κανάλι της στο Youtube (TheTSSO) και τη σελίδα της στο Facebook. Οι μεταδόσεις διαρκούν περίπου 40’ και θα γίνουν στις 19:00 η ώρα.

Οι δράσεις αυτές γίνονται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, που χρηματοδοτεί αυτή την πρωτοβουλία για να ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργία και να στηρίξει τους καλλιτέχνες σ’ αυτές τις δύσκολες για όλους συνθήκες.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των συναυλιών τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για το προσωπικό που εργάστηκε.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων που συμμετέχει η Κ.Ο.Θ. έχει ως εξής:

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2020

Συναυλία μουσικής δωματίου με τη Μαρία Ανισέγκου (τσέλο) και τον Νίκο Κυριόσογλου (πιάνο)

– Ludwig van Beethoven (1770-1827), Τρίτη σονάτα για πιάνο και τσέλο έργο 69 σε λα μείζονα

Παραγωγή: ΟΜΜΘ σε συνεργασία με την ΚΟΘ

Μ. ΤΡΙΤΗ 14-4-2020

Συναυλία μουσικής δωματίου με τον David Bogorad (βιολί) και τον Βασίλη Βαρβαρέσο (πιάνο)

– Δημήτρης Λιάλιος (1869-1940), Ballade no.1

– Cesar Franck (1822-1890), σονάτα για πιάνο και βιολί σε λα μείζονα

– Edward Elgar (1857-1934), La Capricieuse

Παραγωγή: ΟΜΜΘ σε συνεργασία με την ΚΟΘ

Είμαστε μαζί ακόμη κι όταν #menoumespiti

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2020

Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας με τους πρωτοψάλτες-μουσικοδιδασκάλους Πάρη Γκούνα και Γιώργο Φανάρα και αφηγητή τον Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…/ Τον Νυμφώνα σου βλέπω…/ Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος…/ Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος…/ Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου…/ Η πόρνη εν κλαυθμώ ανεβόα… Πόρνη προσήλθε σοι…/ Σε, τον της παρθένου Υιόν…/ Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον…/ Ότε οι ένδοξοι μαθηταί…/ Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα…/ Μυσταγωγών σου, Κύριε…/ Άρχοντες λαών…, Τας αισθήσεις ημών…, Έδραμε λέγων ο Ιούδας…, Εις τριάκοντα αργύρια…, Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια…, Αντί αγαθών…/ Εξηγόρασας ημάς…/ Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…/ Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου…/ Επί ξύλου βλέπουσα…/ Εγκώμια/ Αναστάσιμα ευλογητάρια/ Ανάστα ο Θεός…/ Χριστός ανέστη εκ νεκρών…

Παραγωγή: ΟΜΜΘ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2020

Προβολή της βωβής ταινίας La Vie et la passion de Jesus Christ (Passion and Death of Christ) (1903), με υπόκρουση ζωντανής μουσικής. Με τον Θανάση Μπιλιλή (σύνθεση, πιάνο)

Η ταινία, γαλλικής παραγωγής από την πρωτοπόρο κινηματογραφική εταιρεία Pathe Freres και σκηνοθετημένη από τους Lucien Nonguet και Ferdinand Zecca, αφηγείται τη ζωή του Χριστού και είναι από τις πρώτες ταινίες με μεγάλη διάρκεια, ενώ θεωρείται επίσης και από τις πρώτες που παρουσιάστηκαν με χρώμα (χρωματισμένη με τη μέθοδο «Pathechrome»).

Παραγωγή: ΟΜΜΘ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-4-2020

«Λαϊκοί Επιτάφιοι» – ένα μικρό αφιέρωμα σε δύο από τους σημαντικότερες συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή, οι οποίοι σε συνεργασία με εμβληματικούς ποιητές εξέφρασαν τη δική τους βιωματική και υπαρξιακή προσέγγιση για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση. Με τον Ανδρέα Καρακότα (φωνή) και τον Θανάση Μπιλιλή (πιάνο)

Μίκης Θεοδωράκης – Γιάννης Ρίτσος

– από τον «Επιτάφιο»

Βασίλεψες αστέρι μου/ Πού πέταξε τ’ αγόρι μου/ Μέρα Μαγιού/ Χείλι μου μοσχομυριστό/ Στο παραθύρι/ Ήσουν καλός/ Να ’χα τ’ αθάνατο νερό

Σταύρος Κουγιουμτζής

– από το έργο «Ύμνοι αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων» (βασισμένο σε κείμενα του Ευαγγελίου)

Κύριε εκέκραξα/ Θεός Κύριος/ Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός

– από το έργο «Ηλιοσκόπιο» σε ποίηση Γιώργου Θέμελη

Πρώτο περιστέρι/ Πώς να σε πάρω/ «Χασάπικο»/ Η πρώτη Ανάσταση/ Πάσχα των Ελλήνων

– από το έργο «Μικρές πολιτείες»

Τα πρώτα λόγια του Χριστού (εβραϊκό τραγούδι σε πρώτη διασκευή Σταύρου Κουγιουμτζή, ποίηση Μάνος Ελευθερίου)

Τώρα που θα φύγεις (ποίηση Μάνος Ελευθερίου)

– Όταν ανθίζουν πασχαλιές (στίχοι Σταύρος Κουγιουμτζής)

Παραγωγή: ΟΜΜΘ

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού