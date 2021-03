Μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα της ΟΝΝΕΔ -ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για στήριξη σεισμοπαθών σε Λάρισα

Άμεση ήταν η ανταπόκριση των μελών της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας στο νομό Λάρισας, που επλήγησαν από τους σεισμούς της προηγούμενη εβδομάδας. Μεγάλες ποσότητες από εμφιαλωμένο νερό, συσκευασμένα τρόφιμα και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης παραλήφθηκαν σήμερα στη Λάρισα και διανέμονται ήδη στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, ενώ συνεχίζουν να καταφθάνουν από κάθε γωνιά της χώρας.

Δεκάδες οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από όλη την Ελλάδα στήριξαν την πρωτοβουλία και συνεχίζουν ακόμη να συγκεντρώνουν τρόφιμα σπεύδοντας να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια της Πολιτείας για άμεση κάλυψη των αναγκών των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται από τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τόσο τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όσο και όλους του νέους για την ταχεία αντίδραση τους και δήλωσε: «Η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για παροχή βοήθειας στους συμπολίτες μας από το νομό Λάρισας ήταν για ακόμη μια φορά συγκινητική. Κάναμε το ελάχιστο που μπορούσαμε στεκόμενοι έμπρακτα στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη μας από Οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε όλη την Ελλάδα που, σε δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύουν το νόημα και την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης στην καθημερινότητα».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/megali-antapokrisi-sto-kalesma-tis-onned-dap-ndfk-gia-stiriksi-seismopathon-se-larisa

