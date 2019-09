«Μαγνήτης» η 84η ΔΕΘ για όλες τις ηλικίες

Αμείωτο συνεχίζεται το ενδιαφέρον και αθρόα είναι η προσέλευση επισκεπτών στην 84η ΔΕΘ, στην οποία πραγματοποιείται πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων ψυχαγωγικού, επιχειρηματικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Οι συναυλίες στο Τόξο της ΧΑΝΘ δίνουν με την σειρά τους τον δικό τους ιδιαίτερο τόνο στα βράδια της ΔΕΘ, καθώς πολλές χιλιάδες κόσμου παρακολουθεί τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες.

Την «σκυτάλη» από τους αδελφούς Τσαχουρίδη και τον Stavento παίρνει σήμερα ο Πάνος Κιάμος (στην κεντρική σκηνή της ΔΕΘ), που «συγκινεί» με τις ερμηνείες του θαυμαστές όλων των ηλικιών.

Εντυπωσιακές παραμένουν οι επιδείξεις και οι επιχειρησιακές δράσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο περίπτερο 1.

Για όποιον θέλει να βρεθεί στο πηδάλιο ενός Chinook, να πετάξει με ένα ελικόπτερο Apache, να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να οδηγήσει ένα Leopard 2 ή να ζήσει, χωρίς κίνδυνο, τις πραγματικές συνθήκες κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς μέσα σε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ο προορισμός είναι το περίπτερο 1. Εκεί υπάρχουν και 14 εξομοιωτές VR, οι οποίοι προσφέρουν από προσομοίωση βολής, εκπαίδευση ΟΥΚ και πτήση με F-16 μέχρι Helo Dunker απεγκλωβισμό από το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και έρευνα και διάσωση. Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν, μεταξύ άλλων, το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, την Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών και να δουν τμήμα της παλιάς γέφυρας του Αξιού (τύπου Μπέλεϋ), η οποία παρουσιάζεται από τη Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ). Παράλληλα, δεκάδες είναι οι παρουσιάσεις και τα workshops γύρω από τις δράσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ υπάρχουν και εκθέματα που το κοινό βλέπει από κοντά για πρώτη φορά, όπως είναι το ελικόπτερο Kiowa. Επιπλέον, υπάρχει παιδικός στίβος μάχης, πύργος αναρρίχησης –καταρρίχησης, αλλά και face painting για τα μικρά παιδιά.

Η Τιμώμενη Χώρα, Ινδία, εξακολουθεί και σήμερα να προσελκύει τους επισκέπτες της 84ης ΔΕΘ με τις φαντασμαγορικές εκδηλώσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της Haute Monde παρουσιάζει στις 18:00 και στις 20:00 ένα εορταστικό show ως προπομπό των καλλιστείων Ms INDIA, όπως επίσης και ινδικούς χορούς Βollywood (στην υπαίθρια σκηνή στο περίπτερο 13).

Στην ίδια σκηνή στις 19:00 το Rang Bahar, ένας οργανισμός που διοργανώνει εκδηλώσεις στην Ινδία και στο εξωτερικό και εκπαιδεύει τη νέα γενιά στους τομείς της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, θα παρουσιάσει δημοφιλή Bollywood νούμερα.

Πολλές επιλογές για όλους τους επισκέπτες παρουσιάζει και το υπόλοιπο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Ειδικότερα, στο περίπτερο 6 συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το 4ο Global Agripreneurs Summit (από τις 10:00-17:30).

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος πραγματοποιεί Συνέδριο Καινοτομίας από τις 10:00-17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» (Αίθουσα Β).

Στο Περίπτερο 14 (αίθουσα Akademia) ο Ερυθρός Σταυρός από τις 16:15-18:30 κάνει παρουσίαση Ά Βοηθειών από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Από τις 18:00-20:00 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την προστασία από φυσικές καταστροφές στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» (αίθουσα Α). Την ίδια ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (αίθουσα Ολυμπιάς) το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: New Agriculture For a New Generation-Rutgers University «The Agrifood Revolution».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τις 19:00-20:00 υλοποιεί εκδήλωση με θέμα: «Χρήση μειγμάτων ινδικών βοτάνων στη διατροφή των ζώων» (Περίπτερο 14, Αίθουσα Akademia).

Επίσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεχίζει τον κύκλο των εκδηλώσεων της και σήμερα με αντικείμενο τα «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά» (από τις 19:00-21:45 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», Αίθουσα Φίλιππος).

Το σημερινό ωράριο της 84ης ΔΕΘ είναι 16:00 με 22:00.