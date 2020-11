Κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα του Γιάννη Μπελενιώτη «Το τελικό ξεκαθάρισμα»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μαλλιάρης Παιδεία» το πολιτικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μπελενιώτη «Το τελικό ξεκαθάρισμα». Το βιβλίο εστιάζει στα παρασκήνια της πολιτικής και εκτυλίσσεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Ο Γιάννης Μπελενιώτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1985. Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ, του τμήματος Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών. Είναι CEO και CO Founder της εταιρείας My Company Projects, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, της μηχανικής μάθησης, της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Παράλληλα αναπτύσσει δράση στα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα. Είναι ιδρυτικό μέλος του think tank Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης ( ΕΛ.Ι.Ν.Ε.Κ.Α), το οποίο διοργανώνει το ετήσιο “Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης”, σεμινάρια και ημερίδες. Aρθρογραφεί τακτικά στον ηλεκτρονικό τύπο.

