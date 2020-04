Κορωνοϊός: Το «Ευχαριστώ» των Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ στους γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Ένα βίντεο μέσα από το οποίο Ευρωβουλευτές τους Εθρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ευχαριστούν, ο καθένας χωριστά, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Ευρώπη για τη μάχη που δίνουν καθημερινά ενάντια στον ιό που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς στο περασμά του σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και ανθρώπους στα νοσοκομεία και τις εντατικές να μάχονται εναντίον του, δημοσίευσε σήμερα το ΕΛΚ, ανήμερα της Παγκόσμια Ημέρας για την Υγεία.

Δείτε το:

On #WorldHealthDay, our thoughts are with those who are working on the frontline to keep us safe and healthy🏥. During these trying times, you are battling against the #coronavirus in order to protect us. We want to say THANK YOU👏! #UnitedInSolidarity #HealthForAll #COVID19 pic.twitter.com/kTAr0Vz1uT

— EPP Group (@EPPGroup) April 7, 2020