Κορωνοϊός- ΕΟΔΥ: Τα σημεία δωρεάν ελέγχου Covid-19 την Κυριακή 25 Ιουλίου

Σημεία δωρεάν ελέγχου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ,την Κυριακή, 25 Ιουλίου.

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Μαρκόπουλου, 1 ο Λύκειο Μαρκόπουλου, 08:00-13:00

3. Δ. Πεντέλης, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Μελίσσια, 08:00-13:00

4. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη)

09:00-17:00

5. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, 07:30-20:30

6. Λιμάνι Μεσολογγίου, 09:00-17:00

7. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00

8. Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29,

Ναύπλιο, 09:00-17:00

9. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

10. Δημαρχείο ‘Αρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00

11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-

20:30

12. Διακοπτό Αχαΐας, ΟΣΕ, 09:00-14:30

13. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 10:00-13:00

14. Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι,

09:00-17:00

15. Δ. Πύργου, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη

Καράγιωργα, Πύργος, Ηλεία, 09:00-17:00

16. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00

17. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00

18. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00

19. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης,

Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

20. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

21. Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00

22. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2,

09:00-15:00

23. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

24. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-14:30

25. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-17:00

26. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00

27. Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος,

09:00-17:00

28. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα,

09:00-17:00

29. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως,

Πέλλα, 08:00-16:00

30. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-

17:00

31. Πνευματικό Κέντρο ‘Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

32. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ.

Ελευθερίας, 09:00-17:00

33. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00

Πηγή: https://www.skai.gr/news/health/koronoios-eody-ta-simeia-dorean-elegxou-covid-19-tin-kyriaki-25-iouliou

