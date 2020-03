Κορωνοϊός: Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με αίσθημα ευθύνης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την ασφάλεια των μελών μας αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνει ότι, από σήμερα 12/03/2020, οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ-με e-mail, Fax κτλ.), χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών μας.

Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στις παρακάτω διευθύνσεις, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

e – mail : [email protected] , συναλλαγή για ΑΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ – ΥΜΣ .

e – mail : [email protected], συναλλαγή για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές.

e – mail: [email protected] , για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση & συναλλαγή

Τηλ. :23710 24200, 24300

Fax: 23710 21355

*Η απόφαση ισχύει για 15 ημέρες (έως και 27/03/2020)

Κορωνοϊός: Όλα τα καταστήματα που κλείνουν από18 έως 31 Μαρτίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020. (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 , ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020) κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες, 2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας, 3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-ina-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται δια της παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Κορωνοϊός: Όλα τα καταστήματα που θα συνεχίσουν να λειτουργούν

Με νέα δήλωσή του ο Υφυπουργός Πολιτικής προστασίας κος Ν. Χαρδαλιάς τοποθετήθηκε σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις κλείνουν από 18/3/2020, καθώς και ποιες θα παραμείνουν ανοικτές. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός ανέφερε τα ακόλουθα:

Από Τετάρτη, 18/3/2020 αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό, δηλαδή αναστέλλεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Ανοικτά μένουν τα εξής:

Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών δηλαδή :

– Σούπερ μάρκετ , – Παντοπωλεία, – Κρεοπωλεία, – Ιχθυοπωλεία, – Αρτοποιεία, – Ζαχαροπλαστεία, – Οπωροπωλεία, – Κάβες, – Φαρμακεία, – Καταστήματα αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών καθώς και ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων, – Οπτικών καθώς και τα καταστήματα ακουστικών βαρηκοΐας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες, – Δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), – Λαϊκές αγορές κατά το μέρος μόνο που πωλούνται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα (τηρουμένων των περιορισμών για τον μη συγχρωτισμό), – πρατήρια υγρών καυσίμων, – Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων που λειτουργούν εντός καθετοποιημένων μονάδων αντιπροσωπειών λιανικής και after sales, – Τα καταστήματα επισκευής και εμπορίας ποδηλάτων, – Τα περίπτερα και τα mini market ή καταστήματα πώλησης ψιλικών, – Τα καθαριστήρια, – Καταστήματα courier, – pet shops (καταστήματα πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων), – Τηλεπικοινωνιακών παρόχων [κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (τηρουμένων των περιορισμών για τον μη συγχρωτισμό)], – Υπηρεσίες ηλεκτρονικού η τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (τηρουμένων των περιορισμών για τον μη συγχρωτισμό), – Καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, – Καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων λιπασμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων ή υλικών, – Εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της χώρας (τηρουμένων των περιορισμών για τον μη συγχρωτισμό).

Η απαγόρευση λειτουργίας δεν καταλαμβάνει τα καταστήματα κατά το μέρος που εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραδίδονται στην διεύθυνση του πελάτη.

Κορωνοϊός: Τα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη εργαζομένων & επιχειρήσεων

Σε συνέχεια της πρώτης δέσμης μέτρων που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Κυβέρνηση, ο Υπ.Οικονομικών κ.Χρ.Σταϊκούρας ανακοίνωσε τους άξονες στους οποίους κινούνται τα μέτρα που θα περιλαμβάνει η δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων ύψους 2 δισ. ευρώ για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ειδικά:

Αναστέλλονται για τέσσερις (4) μήνες:

– Η καταβολή οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ

– Η Καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών

– Η Καταβολή δόσεων και ρυθμίσεων

Δίνεται αποζημίωση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ για κάθε εργαζόμενο που κλείνει η επιχείρησή του με κρατική εντολή. Η αποζημίωση θα καταβληθεί στις αρχές Απριλίου.

Σε παραφαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή), μειώνεται ο Φ.Π.Α. από το 24% στο 6%.

Για τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων τα οποία διέκοψαν την λειτουργία του με απόφαση της Κυβέρνησης, προβλέπεται μείωση του υφιστάμενου μισθώματος στο 60%

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων, αναστέλλουν την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για τέσσερις (4) μήνες.

Δεν προβλέπεται αλλαγή στις τιμές των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Δεν προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2020

Οι συνεπείς επιχειρήσεις ως προς τα τραπεζικά τους δάνεια, καταβάλουν μόνο τους τόκους επί των ληφθέντων δανείων, αναστέλλεται δε η καταβολή των χρεολυσίων.

Όλα τα μέτρα με τα οποία ενισχύονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, έχουν ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Πρόστιμα 1.000 ευρώ το άτομο για συναθροίσεις άνω των 10 λόγω κορωνοϊού

Την απαγόρευση της συνάθροισης 10 ατόμων και άνω από την Πέμπτη 19/3, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση εξάπλωσης του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, το πρόστιμο είναι στα 1.000 ευρώ ανά άτομο και ανά περίπτωση. Ξεκαθάρισε ότι απαγορεύονται οι ψυχαγωγικές συναθροίσεις σε κλειστό χώρο με συμμετοχή 10 ατόμων και άνω. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι οι μετακινήσεις των πολιτών πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Αποδεκτές εξαιρέσεις είναι η μετάβαση στην εργασία, η μετάβαση στο γιατρό, η μετάβαση στο σούπερ μάρκετ, στο ταχυδρομείο, την τράπεζα και η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ενώ η εξωτερική σωματική άσκηση θα πρέπει να γίνεται κατά μόνας ή με ένα ακόμη άτομο. Για τις επιχειρήσεις, επανέλαβε ότι οφείλουν να λειτουργούν μέσω τηλε-εργασίας, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν είναι εφικτό οπότε πρέπει να τηρείται η εκ περιτροπής εργασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Παγώνουν για έξι μήνες οι πληρωμές κεφαλαίου για δάνεια

Σε μέτρα προκειμένου να στηρίξουν τις συνεπείς επιχειρήσεις – δανειολήπτες τους προχωρούν οι εγχώριες τράπεζες. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι Ελληνικές Τράπεζες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας. Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

ΕΕ: Κλείσιμο εξωτερικών συνόρων για 30 ημέρες

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα να απαγορεύσουν για διάστημα 30 ημερών την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος σε πολίτες τρίτων χωρών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2. Τα εξωτερικά σύνορα θα κλείσουν, ωστόσο θα δημιουργηθούν στα εσωτερικά σύνορα διάδρομοι ταχείας κυκλοφορίας για τη γρήγορη διακίνηση των αγαθών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, είπε ότι επαφίεται στην κάθε χώρα μέλος να εφαρμόσει το κλείσιμο των συνόρων για τους πολίτες τρίτων χωρών. Στην χώρα μας σύμφωνα με το ΦΕΚ 916/Β/17.03.2020 απαγορεύτηκε η είσοδος στη πατρίδα μας των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 55A/11.03.2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 55A/11.03.2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την άδεια ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού στις εργασιακές σχέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις , η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων και η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Δείτε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο σύνδεσμο : https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/files/bda239d9-58d8-4c0b-a1f7-f5ef516eb0ab/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97_%CE%9D%CE%9F%CE%9C_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5.01.pdf.

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των Ασφαλιστικών Εισφορών του Ιανουαρίου 2020 για 1.207.972 Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοπασχολούμενους και Αγρότες με βάση την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας που έκαναν μόνοι τους. Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μισθωτή εργασία τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν στις αρχές του επόμενου μήνα μετά την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΠΔ του Ιανουαρίου του 2020 και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν. Επισημαίνεται ότι για να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος η πληρωμή των εισφορών του Ιανουάριου του 2020 (και εφεξής) θα πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή τω ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.

Ενημέρωση προς Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές : Διατήρηση (ανανέωση) Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών ή Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με ισχύ έως 31.12.2019

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της αδείας που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η ανανέωση της άδειας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.3.2020, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας έχουν σταλεί από την Υπηρεσία του Μητρώου με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) προς όλους τους διαμεσολαβητές που λήγει η άδειά τους.

Σημειώνεται ότι

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/21-11-2014 Πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίστηκε η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων. Η παρούσα πράξη εφαρμόζεται αφενός στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα (αντ) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή και για τη διατήρηση της εγγραφής του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ.190/2006, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Κάθε πρόσωπο συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013 και έκτοτε τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόμενη πενταετία. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που υποβάλλονται ανά πενταετία σε υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 Π.Δ. 190/06.

”””Οι διαμεσολαβητές που δεν θα προσκομίσουν τις βεβαιώσεις επανεκπαίδευσης έως 31/03/2020 θα διαγραφούν αμελλητί από το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών”””

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Σας γνωστοποιούμε πως από 29/7/2019 και με Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες, δηλαδή με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του ΚΑΝ(ΕΕ)517/2014 και με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του ΚΑΝ(ΕΚ) 1005/2009. Με την πλατφόρμα αυτή αναβαθμίζεται το υπάρχον σύστημα καταγραφής και υποβολής των δελτίων ελέγχων που προβλέπεται στις εφαρμοστικές ΚΥΑ για τους ανωτέρω Κανονισμούς, δηλαδή την ΚΥΑ 18694/2012 για τα φθοριούχα αέρια και την ΚΥΑ37411/2007 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Τα έντυπα δελτία ελέγχου των δύο ΚΥΑ ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ εξοπλισμού (Η.Δ.Ε) το οποίο πλέον καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού και ελεγχόμενων ουσιών. Τα ΗΔΕ καταχωρούνται σε μια ενιαία ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES η οποία επίσης αποτελεί την ενοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των Βάσεων Δεδομένων που προβλέπονται στις ΚΥΑ.

Το σύστημα έχει στόχο να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών. Παράλληλα το σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης εκπομπών των ελεγχόμενων ουσιών στους ίδιους Κανονισμούς, μέσω της ετήσιας συλλογής στοιχείων για τις τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται στις μονάδες εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός του υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους είναι :

α. Σταθερός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας που λειτουργεί με φορτίο > 3 Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (23) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

β. Στατικός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας, Μονάδες Ψύξης σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα ψυγεία, οργανικοί κύκλοι Rankine και Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής που λειτουργεί με φορτίο > 5 tn CO2 eq φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (4) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Αναλυτική περιγραφή του νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εφαρμογής ( https://ods.fgases.ypen.gr/services ) από όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ΗΔΕ και το τεύχος των οδηγιών.

Το συμπληρωμένο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου κάθε έτους, για κάθε μονάδα εξοπλισμού, υποβάλλεται

ηλεκτρονικά στο Υ.ΠΕΝ. έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Για την μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους υπόχρεους, επιβάλλονται κυρώσεις.

Βασική προϋπόθεση πριν την υποβολή του Η.Δ.Ε., είναι η απόκτηση κλειδαρίθμου για την εγγραφή στην πλατφόρμα.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ που δόθηκε για την απόδοση Κλειδαρίθμων και την καταχώριση των μονάδων εξοπλισμού, για την χρήση του έτους 2019, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

Επίσης δίδεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής σχετικών δελτίων ΗΔΕ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr .

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω fax ή e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με fax ή με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

https://www.epichal.gr/xalkidikiimages/ENTOLH_ZHTHSHS_F11180.pdf

