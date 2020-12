Κορωνοϊός: 1677 νέα κρούσματα- 95 νεκροί-578 διασωληνωμένοι

O EΟΔΥ ανακοίνωσε 1677 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 119720, εκ των οποίων το 52.7% άνδρες.

5038 (4.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 33160 (27.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

578 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 172 (29.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 75.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 691 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 95 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 3289 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1312 (39.9%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/koronoios-ellada1677-nea-krousmata-95-nekroi-578-diasolinomenoi-pinakes

