ΚΙΝΑΛ: Οριστικοποιημένα ψηφοδέλτια για πέντε εκλογικές περιφέρειες

Η επιτροπή ψηφοελτίων του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, για τις ακόλουθες 5 εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια:

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ν.ΑΡΤΑΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

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