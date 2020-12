Κικίλιας: Εγκαινίασε 12 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας εγκαινίασε τις 12 νέες κλίνες που παραδόθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Οι κλίνες ΜΕΘ αναπτύχθηκαν από τη δωρεά του Ευάγγελου Μαρινάκη, της Αγγελικής Φράγκου και της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε.

«Η δωρεά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί έγινε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, σε μια περιοχή πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλες ανάγκες και αυτές οι κλίνες εντατικής θεραπείας θα βοηθήσουν να σωθούν ανθρώπινες ζωές» τόνισε σε δηλώσεις του ο Β.Κικίλιας μετά την παράδοση των κλινών και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιατρούς, νοσηλευτές, το προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, για την εξαιρετική δουλειά και προσπάθεια που κάνουν, σε ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό Νοσοκομείο για εμάς».

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε πολύ επίσης τους χορηγούς των νέων κλινών γιατί εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού και κρίσης, όπως είπε, στήριξαν και βοήθησαν εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την πλευρά της η Α. Φράγκου, είπε: «Θέλω να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους αυτού του Νοσοκομείου, γιατί κάνουν ένα τεράστιο έργο και αυτό είναι μία πολύ μικρή προσφορά στο να διευκολύνουμε τη δουλειά τους και ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν και μας προστατεύουν.

Η Κ. Κωτσιοπούλου, πρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΝ Α.Ε. ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και όλο το προσωπικό, αλλά και «την οικογένεια της ΙΟΝ που στήριξε όλη αυτήν την προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μπορέσαμε να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, στο μεγάλο αγώνα που δίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Ο Ε. Μαρινάκης που έχει ο ίδιος περάσει κορωνοϊό, κι αυτός με τη σειρά του ευχαρίστησε όλους τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. και το σύστημα Υγείας, τονίζοντας: «Εγώ το βίωσα, κιόλας, από τους πρώτους τον Μάρτιο με κορονοϊό και η ανταπόκριση από το σύστημα Υγείας ήταν συγκλονιστική. Μου δίνεται η ευκαιρία για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω όλους εσάς, που κάνετε μία υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή. Από τη δική μας πλευρά, θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι 12 κλίνες είναι υπερσύγχρονες, ο εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και ο χρόνος που παραδόθηκαν ήταν το πιο σημαντικό για εμάς, τη στιγμή που η χώρα, ο τόπος το έχει ανάγκη. Πιστεύω πολύ σύντομα να βγούμε όλοι μαζί δυνατοί από αυτή την πανδημία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/kikilias-egkainiase-12-nees-klines-meth-sto-nosokomeio-nikaias

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram