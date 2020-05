ΚΕΔΗΘ: Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα: Η ζωή μας πριν και μετά τον COVID-19

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) θέλοντας να παροτρύνει τα παιδιά να αποτυπώσουν αυτήν την περίεργη καθημερινότητα που βιώνουν στο χαρτί και να την κρατήσουν ως ανάμνηση για πάντα, διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Η ζωή μας πριν και μετά τον COVID-19».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-12 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα εφόδια για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ένα φύλλο χαρτί Α4, ξυλομπογιές, νερομπογιές, κηρομπογιές ή ό,τι άλλο επιθυμείτε και πολλή φαντασία. Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν στο ίδιο χαρτί 2 εικόνες από την καθημερινότητά τους πριν την εμφάνιση του ιού και μετά. Πόσο άλλαξε η κίνηση στους δρόμους της πόλης, η ενδυμασία τους όταν κυκλοφορούν ή η σχέση με τους φίλους τους.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει μία ζωγραφιά σε μορφή jpg με mail στη διεύθυνση [email protected] ή στο messenger στη σελίδα του fb: ΚΕΔΗΘ – Kedith – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης https://www.facebook.com/kedith.EYC2014/ έως τις 23 Μαΐου 2020. Στο mail θα αναγράφεται ως θέμα «Διαγωνισμός ζωγραφικής 2020».

Το αρχείο με τη ζωγραφιά που θα στείλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να φέρει μόνο το μικρό του όνομα και την ηλικία του. Απαραίτητα θα συνοδεύεται από τα στοιχεία του κηδεμόνα του παιδιού (ονοματεπώνυμο, mail, τηλέφωνο).

Όλα τα αρχεία που θα υποβληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θα ανέβουν ταυτόχρονα στη σελίδα της ΚΕΔΗΘ στο Facebook σε άλμπουμ με ονομασία «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κορωνοϊό» την Κυριακή 24 Μαΐου 2020, όπου και θα μπορείτε να «ψηφίσετε» την αγαπημένη σας ζωγραφιά κάνοντας like στη σελίδα μας και στην αντίστοιχη ζωγραφιά. Μπορείτε να προσκαλέσετε και τους φίλους σας να κάνουν like στη σελίδα μας και να ενισχύσουν την προσπάθεια των παιδιών σας.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 24 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2020.

Οι τρεις πρώτες ζωγραφιές με τα περισσότερα like θα είναι και οι νικητήριες του διαγωνισμού και θα κερδίσουν έπαθλα-έκπληξη!!!

Όλες οι ζωγραφιές θα χρησιμοποιηθούν σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό, όταν η ζωή όλων μας θα επανέλθει στην πλήρη κανονικότητά της.

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή σας!!!

Και από τα πιο δύσκολα μπορεί να βγει μια θετική και μοναδική εμπειρία!!!