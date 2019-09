«Καθηλωτική» η συναυλία του Σάκη Ρουβά και εντυπωσιακή η σημερινή συνέχεια των συναυλιών της ΔΕΘ με την Ελένη Φουρέιρα

Τον χαρακτήρα της ως μιας μεγάλης γιορτής, στην οποία συμμετέχει όλη η Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνει καθημερινά η ΔΕΘ, που και χθες συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Χθες το απόγευμα την 84η ΔΕΘ επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμος, ο οποίος δήλωσε φίλος του θεσμού. Αφού ξεναγήθηκε στα περίπτερα, μεταξύ των οποίων σε αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», παρέλαβε από τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ-Helexpo τιμητική πλακέτα για τη διαχρονική του συμπαράσταση και στήριξη στη ΔΕΘ.

Ο Σάκης Ρουβάς κυριολεκτικά «απογείωσε» το χθεσινό βράδυ, καθώς η συναυλία του συγκέντρωσε χιλιάδες θαυμαστές του, οι οποίοι και τον αποθέωσαν.

Η συνέχεια σήμερα στην κεντρική σκηνή της ΔΕΘ αναμένεται εξίσου «συγκλονιστική», αφού στις 21:30 η Ελένη Φουρέιρα θα «καθηλώσει» το κοινό της έκθεσης. Μαζί της και ο Αναστάσιος Ράμμος.

Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της σημερινής ημέρας είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ξεκινά στος 16:00 (στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, αίθουσα Ολυμπιάς) με την εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της εταιρείας Deloitte, η οποία έχει ως θέμα την «Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικές Λύσεις». Ομιλητές ο κ. Χάρης Μαχαίρας, Head of Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte Greece και η κ. Έλενα Μελά, Consultant at Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte Greece.

Στις 16:15 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί παρουσίαση (στο περίπτερο 14, αίθουσα Akademia) με θέματα: «Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας: τι κάνω και πώς» με ομιλητή τον κ. Αντώνη Λιοναράκη, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ & «Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων: Επενδύοντας στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες και τις Χορηγίες» με ομιλητή τον κ. Γιώργο Γκαντζιά, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων».

Στις 18:00 στο περίπτερο 12 (σκηνή start-up) ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση, στην οποία ο program manager του OK!Thess, κ. Δημήτρης Κουρτέσης θα μιλήσει για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Θεσσαλονίκη μέσα από την συμβολή της προ-θερμοκοιτίδας του OK!Thess.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί από τις 19:00-21:00 δύο ακόμη εκδηλώσεις στο περίπτερο 6 με θέματα: «Masterclass: Quantitative Market research for start ups» και ομιλητή τον κ. Χάρη Λαλάτση, Ierax Analytix και «Masterclass: Legal Fails: 10+1 mistakes to avoid when launching your startup» με ομιλητή τον κ. Αθανάσιο-Αντώνιο Λεοντάρη, Δικηγόρο-Νομικό Σύμβουλο.

Στις 18:00 ξεκινά στο περίπτερο 13 και θα διαρκέσει μέχρι τις 20:00 εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με θέμα: «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ)-Συμμαχία κατά του καρκίνου».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Τιμώμενης Χώρας Ινδίας, στις 18:00 στην υπαίθρια σκηνή στο Περίπτερο 13 η Kaly Stasinou παρουσιάζει χορογραφίες Bollywood.

Στην ίδια σκηνή στις 19:00 το Rang Bahar, ένας οργανισμός που διοργανώνει εκδηλώσεις στην Ινδία και στο εξωτερικό και εκπαιδεύει τη νέα γενιά στους τομείς της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, θα παρουσιάσει δημοφιλή Bollywood νούμερα.

Το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων είναι αναρτημένο στο thessalonikifair.gr

Το σημερινό ωράριο της 84ης ΔΕΘ είναι 16:00 με 22:00.