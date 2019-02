Κατερίνα Στικούδη γιατί έπαψες έρωτα να θυμίζεις;;;

Ευτυχώς που μπήκε στο Your Face γιατί κοντεύαμε να την ξεχάσουμε;

Το Your Face Sounds Familiar ήρθε σαν λύτρωση για να μας φέρει ξανά κοντά μαζί της. Οκ, δεν είναι και Dancing With The Stars που φορούσε τα πιο αποκαλυπτικά της κορμάκια, αλλά παραπονεμένοι δε μπορούμε να είμαστε. Η Κατερίνα Στικούδη είναι ξανά εδώ.

Και το λέμε αυτό γιατί από την ημέρα που παντρεύτηκε, φωνή βοώντος. Ελάχιστες αναρτήσεις στο Instagram, καμία τηλεοπτική εμφάνιση, εξαφανισμένη. Σαν να είχε αποφασίσει να αφήσει πίσω της τις μέρες που έκανε τον ανδρικό πληθυσμό να γονατίζει οικειοθελώς στα τακούνια της.

Ευτυχώς δεν αποδείχτηκε αλήθεια αυτή η αίσθηση. Η τηλεοπτική της επιστροφή συνδυάστηκε και με νέες φωτογραφίες στο Instagram, με συνεντεύξεις της, με φωτογραφίσεις που δείχνουν τι σημαίνει Κατερίνα Στικούδη. Σημαίνει το πιο «πέφτει κάτω το σαγόνι μας» κορμί στην Ελλάδα. Όπως και να την δεις η απόλαυση είναι απαράβατος κανόνας.