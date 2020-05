Κ.Ζέρβας: Ξεπεράσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις γιατί ήμασταν όλοι μαζί – Η ανάρτηση-βίντεο του δημάρχου

View this post on Instagram

Ξεπεράσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις γιατί ήμασταν όλοι μαζί. Η δύναμη ήταν κρυμμένη μέσα στα σπίτια μας και με αυτή τη δύναμη θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επόμενης μέρας φροντίζοντας και πάλι να μην μείνει κανένας μόνος. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει δυνατή και πρωταγωνίστρια. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε και πάλι. . #zervasmayor #zervas #thessaloniki #skg