Κ. Καραμανλής: Η λύση την οποία έχουμε επιλέξει επιτυγχάνει αυτό που όλοι θέλουμε: και μετρό και αρχαία

«Η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το μετρό της Θεσσαλονίκης πιστοποιεί με τον πιο οριστικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η λύση την οποία έχουμε επιλέξει επιτυγχάνει αυτό που όλοι θέλουμε: και μετρό και αρχαία. Και μάλιστα προστατεύει τα ευρήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» αναφέρει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής σχετικά με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το μετρό της Θεσσαλονίκης.

«Οι πολίτες συμφωνούν, η αυτοδιοίκηση συμφωνεί, οι παραγωγικές τάξεις της πόλης συμφωνούν, οι υπεύθυνοι για το έργο συμφωνούν, τώρα συμφωνεί και το αρμόδιο αρχαιολογικό όργανο. Ας ακούσουμε και τους ειδικούς επιστήμονες λοιπόν. Είναι ώρα να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις που πλέον δεν έχουν κανένα νόημα, να πάψουμε να πολιτικοποιούμε το ζήτημα και να αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Για να έχει ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο μέχρι τον Απρίλιο του 2023» καταλήγει ο υπουργός Μεταφορών.

Δηλώσεις του προέδρου της «Αττικό Μετρό» Ν. Ταχιάου για την απόφαση του ΚΑΣ

«Το πρώτο μήνυμα που πρέπει να εισπράξουμε από την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) είναι πως μετά από πέντε χρόνια περιπέτειας ουσιαστικά το θέμα επανέρχεται στη σοβαρότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Ταχιάος, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», αναφορικά με το «πράσινο φως» του ΚΑΣ για την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού, που περιλαμβάνει απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Το ζήτημα δεν είναι απλώς η κατασκευή ενός σταθμού, αλλά η δημιουργία ενός δικτύου μετρό, που πρέπει το συντομότερο να παραδοθεί στην πόλη. Και δυστυχώς το συντομότερο, όχι λόγω Βενιζέλου, αλλά γιατί έτσι παραλάβαμε το έργο, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Απρίλιο του 2023. Η λύση που έδωσε το ΚΑΣ με πολλή σοβαρότητα και προσοχή είναι αυτή που μας λύνει τα χέρια για να προχωρήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσφυγών ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό απάντησε: «Προφανώς κάποιοι θα προσπαθήσουν να υπάρχει εμπλοκή, αλλά και εμείς δεν πήγαμε ξυπόλητοι στα αγκάθια. Δουλέψαμε πάρα πολύ τις προτάσεις μας, ώστε να ακολουθήσουμε πεπατημένη, που προέκυψε από προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ, η οποία έκρινε ότι η απόφαση που είχε βγει το 2014 για προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων είναι νόμιμη».

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, «η λύση της in situ (κατά χώρα) παραμονής των αρχαίων ήταν μια ιδέα που απλά έπεσε στο τραπέζι και ποτέ δεν αποδείχτηκε η εφικτότητά της. Αντιθέτως εμείς αποδείξαμε τις τεράστιες ανασφάλειες που έχει η λύση αυτή και τις τρομερές επισφάλειες για τις ίδιες τις αρχαιότητες και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί στο ίδιο το δίκτυο και σε αυτό που λέγεται σταθμός Βενιζέλου».

Τασσόμενος υπέρ της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαίων είπε πως η λύση αυτή «δίνει ένα αποτέλεσμα που ενώ παραμένει μέσα στο συμβατικό αντικείμενο του 2006, το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του σταθμού, το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα προσομοιάζει με αυτό που ήθελε η απόφαση του 2017 για in situ παραμονή αρχαιοτήτων. Δηλαδή δίνουμε το 92% των αρχαιοτήτων πάλι στο χώρο, τα επαναφέρουμε πίσω και προσθέτουμε και αρχαιότητες που θα βρεθούν στη βόρεια και τη νότια είσοδο».

Ο κ. Ταχιάος εγγυήθηκε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν με στόχο το 2023 να είναι έτοιμο το Μετρό της Θεσσαλονίκης. «Δουλεύουμε σκληρά και μπορώ να εγγυηθώ ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε», τόνισε ενώ πρόσθεσε πως «θα κάνουμε τα πάντα για να τελειώσουμε το 2023 και με όλους τους σταθμούς και με τις σήραγγες και τις χιλιάδες εκκρεμότητες που υπάρχουν».

Στο ΣτΕ θα προσφύγει η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ετοιμάζεται να προσφύγει η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετά την απόφαση του ΚΑΣ για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου.

Ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, δικηγόρος Φωκίων Δεληγιάννης, μιλώντας επίσης στο «Πρακτορείο FM» είπε πως «θα ακολουθηθεί ο οδικός χάρτης που έχει προαναγγελθεί με κατάληξη την άσκηση ένδικων βοηθημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Το έργο θα πάει πίσω διότι χρειάζεται να αφαιρεθούν οι σάκοι άμμου, να γίνουν οι μελέτες και οι εργασίες της απόσπασης, η αποκόλληση τους και η μεταφορά τους. Ούτως ή άλλως το έργο θα σταματήσει. Κι αυτοί που ενδιαφέρονται για την πρόοδο του έργου ας μην το είχαν σταματήσει εδώ και έξι μήνες προσπαθώντας να βρουν επιχειρήματα για να ακυρώσουν την in situ λύση», πρόσθεσε ο κ. Δεληγιάννης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών η «απόφαση του ΚΑΣ είχε διαμορφωθεί πριν καν συνεδριάσει» και υπογράμμισε πως παρά την εξέλιξη θα ενταθεί η προσπάθεια συλλογής υπογραφών από πολίτες που επιθυμούν να μείνουν τα αρχαία κατά χώρα, ενώ παράλληλα θα γίνουν ενέργειες «διεθνοποίησης του θέματος».

Οι πρώτες αντιδράσεις από Στράτο Σιμόπουλο και Κατερίνα Νοτοπούλου

«Να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος χαιρετίζει την απόφαση του ΚΑΣ.

«Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα το πρωί να προχωρήσει η μόνη τεχνικά εφικτή και χρηματοοικονομικά βιώσιμη λύση, της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, ώστε επιτέλους να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο σταθμός», τονίζει ο κ. Σιμόπουλος και συνεχίζει: «Το ΚΑΣ αποφάσισε αυτό το οποίο υποστήριξα τα τελευταία χρόνια με σθένος και επιμονή, ότι δηλαδή η λύση της παραμονής των αρχαιοτήτων επί τόπου με την παράλληλη κατασκευή του σταθμού θα αποδειχθεί μη εφαρμόσιμη. Αποτελεί τη μόνη διέξοδο ώστε να δημιουργηθεί ένας σταθμός – μουσείο, που θα παραδοθεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη γραμμή το 2023. Οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επαγγελματίες της πόλης το απαιτούν. Ας αναλάβει πλέον ο καθένας τις ευθύνες του. Η πόλη δεν αντέχει άλλον έναν διχασμό και άλλη μία χαμένη ευκαιρία».

«Το έγκλημα ήταν οργανωμένο», σημειώνει η βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου, Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Την απόφαση του ΚΑΣ την είχε προκαταλάβει η κ. Μενδώνη, μία μέρα πριν συνεδριάσει το Συμβούλιο. Έτσι λειτουργεί το κομματικό επιτελικό κράτος της ΝΔ. Δίνει εντολή ο «εθνικός μας εργολάβος», τρέχει να υλοποιήσει η κυβέρνηση της ΝΔ. Αδιαφορούν για την επιστήμη οι δήθεν «άριστοι». Αδιαφορούν για την ιστορία οι δήθεν «πατριώτες». Αδιαφορούν για τη νομιμότητα οι δήθεν «νόμος και τάξη». Αδιαφορούν για τις υποδομές οι δήθεν «ανάπτυξη». Γνωρίζουν καλά, ότι φέρουν ακέραια την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αφού δεν υπάρχουν μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, χρηματοδότηση για τη μη λύση που επέλεξαν. Όσα ψέματα και να πουν ακόμη, οι Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν καλά αυτό», επισημαίνει.

Παράλληλα η κ. Νοτοπούλου συγχαίρει την κ. Βελένη, την οποία χαρακτηρίζει «φωνή της Θεσσαλονίκης», γιατί στη συνεδρίαση του ΚΑΣ αντιτάχθηκε στην πρόταση για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου.

