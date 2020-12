Ισπανόφωνο υπουργό υγείας επέλεξε ο Μπάιντεν

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα διορίσει τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας Χαβιέρ Μπεσέρα υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Πόρων αργότερα σήμερα, δήλωσε πηγή που γνωρίζει και την απόφαση, καθώς συγκροτεί την ομάδα του για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19.

Η επιλογή του 62χρονου ισπανόφωνου Μπεσέρα, πρώην μέλους του Κογκρέσου, έρχεται καθώς ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη πίεση να προσθέσει ποικιλομορφία στους διορισμούς στο υπουργικό συμβούλιό του, περιλαμβανομένων και παραπόνων από την Ομάδα Ισπανόφωνων του Κογκρέσου, για τον αριθμό των ισπανόφωνων σε αυτό.

Ο Μπεσέρα θα ηγηθεί των υγειονομικών υπηρεσιών καθώς οι αξιωματούχοι πασχίζουν να θέσουν υπό έλεγχο μαι αναζωπύρωση του κορωνοϊού, περιλαμβανομένων ενός ρεκόρ μολύνσεων και ενός ημερήσιου απολογισμού θανάτων που ξεπέρασε τις 2.000 τις τελευταίες ημέρες, και θα προετοιμάσει μια τιτάνια προσπάθεια εμβολιασμού των Αμερικανών εναντίον του ιού.

Περισσότεροι από 281.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από την ασθένεια της COVID-19, σύμφωνα με απολογισμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Η πηγή με γνώστη για τον διορισμό του Μπεσέρα ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Μπεσέρα είναι ένας αξιωματούχος που έχει υποστηρίξει επί μακρόν το σημαντικό επίτευγμα του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην εσωτερική πολιτική, το πρόγραμμα Affordable Care-Act για την υγειονομική περίθαλψη.

Ο Μπεσέρα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην έγκριση αυτού του νόμου-ορόσημο όταν ήταν στο Κογκρέσο και ως γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας ηγείται 20 πολιτειών που υπερασπίζονται το πρόγραμμα περισσότερο γνωστό ως Obamacare, περιλαμβανομένης και μιας υπόθεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου τον περασμένο μήνα.

Ο Μπάιντεν αναμένεται επίσης να διορίσει τη Ροσέλ Βαλένσκι, επικεφαλής λοιμοξιολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης ως επικεφαλής των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νοσημάτων, δήλωσε άλλη πηγή που γνωρίζει για την επιλογή αυτή του Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν έχει ήδη ζητήσει από τον Άνθονι Φάουτσι, τον διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μεταδοτικών Ασθενειών και μέλος της ομάδας κρούσης για τον κορονοϊό του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να παραμείνει ως επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει διορίσει επίσης τον Τζεφ Ζάιεντς, οικονομικό σύμβουλο που έχει επαινεθεί για τις διευθυντικές ικανότητές του, ως «τσάρο» του κορονοϊού προκειμένου να εποπτεύσει μια πρωτόγνωρη επιχείρηση διανομής εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων ενός νέου εμβολίου, συντονίζοντας τις προσπάθειες πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ο Μπάιντεν επέλεξε τον Βιβέκ Μούρτι, γιατρό πρώην επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, που διακρίθηκε τους τελευταίους μήνες ως επικεφαλής της συμβουλευτικής ομάδας του Μπάιντεν για την πανδημία, να επανέλθει για μια δεύτερη θητεία ως ανώτατος ιατρικός αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

Ο Μπεσέρα ήταν βουλευτής των Δημοκρατικών από το 1993 έως το 2017 και στη συνέχεια επέστρεψε στη γενέτειρά του για να γίνει γενικός εισαγγελέας. Στη θέση αυτή διαδέχθηκε τη νεοεκλεγείσα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

