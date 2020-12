Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3.36 το μεσημέρι βόρεια – βορειοανατολικά της Σητείας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η δόνηση είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 48 χλμ βόρεια – βορειοανατολικά της Σητείας και εστιακό βάρος 10 χιλιόμετρα.

O σεισμός έγινε αισθητός στην Κρήτη.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/isxyros-seismos-anoixta-tis-kritis

